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Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа

Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа
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Режиссер Виктор Лакисов рассказал, как зрителя заставляют поверить в происходящее на экране.

В последние годы российское кино сделало существенный шаг вперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшего уровня графикой. С Пятым каналом основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов поделился рядом неочевидных тонкостей работы с рисованными персонажами, и таким образом раскрыл главные секреты современного кинематографа.

В первую очередь специалист обращает внимание на то, что насколько бы нереальным не было существо, необходима тщательная проработка его анатомии. По необходимости ее приходится создавать с нуля, продумывая законы ее взаимодействия с окружающим миром.

"Так, чтобы механика движения была реалистична, согласно всем законам физики", — пояснил эксперт.

Режиссер сожалеет, что в наши дни в процессе создания подобных героев сложно проявить творчество в его традиционном понятии, так как ключевая позиция здесь занята искусственным интеллектов, алгоритмами и прочим IT. Для творчества здесь зачастую остается слишком мало места.


Говоря об отечественной киноиндустрии, Лакисов подчеркивает: несмотря на то, что мы начали свой путь значительно позже условного Голливуда, технический прогресс развивается столь молниеносно, что в некоторых аспектах российские студии спецэффектов уже перегнали западные, причем выдавая высококлассную картинку за существенно меньшие деньги.

1 октября 2023, 22:06
Фото: Legendary Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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