Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда

Любовь Успенская продемонстрировала подписчикам как она готовит фирменное азиатское кушанье.

Ни для кого не секрет, что популярная певица любит готовить. В своем микроблоге Любовь Успенская часто делится с подписчиками вкусными рецептами. Более того, у нее есть собственная рубрика – "Готовим с Любовью". На днях на своей личной странице звезда поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда.

Для того, чтобы приготовить нереально вкусное кушанье, нужно всего несколько ингредиентов. Вам понадобится смешать 100 граммов рисовой муки с 15 граммами крахмала, куркумой, зеленым луком. Далее все ингредиенты залить половиной стакана кокосового молока и воды. Получившуюся смесь нужно оставить на 30 минут.

Пока первая часть блюда настаивается, можно заняться креветками. Их нужно мариновать в рыбном соусе с перцем. Вьетнамский деликатес можно дополнить кинзой, свежим огурчиком и проростками. Из соусов, как объясняет Любовь Успенская, понадобится сладкий чили.

После того, как смесь настоялась нужно налить один половник на разогретую сковородку, а сверху на рисовую лепешку выложить креветки. Далее, как все подрумянятся, посыпаете сверху кинзой и огурчиком.

"Главное помните, что готовить надо с любовь", – отметила Любовь Успенская.