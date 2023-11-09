НЕО: ресторан неорусской кухни открыли на вершине "Атома"

У жителей и гостей столицы появилась возможность порадовать себя гастрономическими изысками в невероятной атмосфере.

Грандиозная форум-выставка "Россия" на ВДНХ, которая официально заработала 4 ноября и призвана познакомить посетителей со всеми передовыми достижениями страны в самых разных областях – от молекулярной биологии до освоения космоса, не обошлась без гастрономических открытий. На верхнем этаже павильона "Атом", который был построен при поддержке госкорпорации "Росатом" и уже сегодня считается одним из лучших в мире образовательных проектов в области атомной энергии, появился ресторан "НЕО". Он, насколько это возможно, соответствует общей концепции павильона и предлагает гостям неорусскую кухню.

Речь идет о заведении известного самарского ресторатора Евгения Реймера (Million Family) и это, пожалуй, наиболее сложный и амбициозный его проект. К слову, также задуманный как просветительский: его цель – знакомить гостей с историей развития еды и передовыми открытиями в области гастрономии, причем делать это с опорой на русские продукты и национальные кулинарные традиции. Дизайн в футуристическом стиле исполнен Андреем Цыганковым. Здесь нашлось место самым разным художественным элементам – от фресок до компьютерных голограмм.

За кухню в качестве бренд-шефа отвечает опытный Марк Стаценко, давно и хорошо знакомый московским фуди по работе в Blackberry Café, "Курабье", Funny Cabany, Spices, Jamie’s Italian, Yura и многих других. На позицию шеф-повара приглашен не менее опытный Андрей Дадонов.

Меню относительно небольшое и довольно эклектичное, что вполне соответствует общей концепции заведения. В нем органично сочетаются как очень известные, но в меру переосмысленные блюда русской и советской кухни, так и креативные авторские позиции.

Например, сельдь под шубой здесь готовят в виде слоеного пирога, свеклу предварительно запекают на соли, а сопровождают соусом из шпротов. Для винегрета используют печеные корнеплоды, соленые грузди и балтийскую кильку. Шихобаловскую уху (своеобразный реверанс в сторону самарских гастрономических традиций) из трех видов рыб варят на остропряном огуречном рассоле, в борщ с томленым гусем добавляют копченую вишню. Полбяную кашу подают с морепродуктами и кремом из луговых трав, а котлету "Де-Воляй" – с соусом из бородинского хлеба.

На самом деле, приятные открытия ждут гостей практически в любой, даже самой постой позиции, вроде копченых томатов, саго-чипсов с соусом из инжира, маринованных на меду перцев или шпината, квашенного с имбирем и кунжутом. Помимо упомянутого выше внимания несомненно заслуживают томленые в квасе телячьи щечки с соусом из крыжовника, мелиссы и имбиря, самарский судак с соусом из эстрагона, кундюмы с боровиками и соусом из печеного лука и сорбет из целого яблока с очень ярким и концентрированным вкусом.

Средний счет – 2 500 рублей.