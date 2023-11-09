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Среда 8 ноября

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Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице
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Осенью милые колючие зверьки предпочитают как следует отдохнуть. Они наслаждаются сном до тех пор, пока не потеплеет.

Как передает Neva.Today, эти лесные жители могут проспать до марта-апреля, изредка пробуждаясь. Человеку мешать им однозначно не надо — иначе ежики могут погибнуть, да и попытка помочь животным может не оправдать надежд.

Во время зимней спячки колючих представителей фауны находят под хозяйственными постройками, поваленными деревьями, в норах других животных. Что делать при обнаружении зверька на улице? Эксперты уверяют: ничего.

Ежиков не надо трогать и для своей безопасности, и для их комфорта. На зимовке у них снижается скорость всех биохимических процессов, температура тела, сердце бьется медленнее, также замедляется дыхание. Спящие ежики прекрасно обходятся без человеческого вмешательства, надо оставить их в покое.

Тем, кто хочет знать больше о представителях животного мира и о природе в целом, телеканал "360" преподносит отличную новость. В ноябре 2023 года в Москве планируется более 160 эколого-просветительских мероприятий.

Ну а пока ежики в зимней спячке, стоит проявить особенное внимание к собакам и кошкам. У домашних животных, по данным RT, из-за похолодания могут наблюдаться признаки плохого самочувствия.

9 ноября 2023, 00:03
Фото: M. Hoefer/blickwinkel/www.globallookpress.com
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