Школьники могут начать изучать "семьеведение". О том, почему важно ввести такой предмет в школьную программу, рассказали ряд экспертов.

Довольно продолжительное время идут обсуждения по поводу того, что школьникам нужно более детально и осознанно знакомиться с основами семейной жизни. Такой предмет изучали еще в советское время. А с 2021 года он был включен как раздел курса по обществознанию. В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений, об этом рассказал профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов в интервью изданию "Вести Подмосковья". Эксперт подчеркнул важность авторитета педагога в преподавании подобных дисциплин.

"Здесь велико значение личности и авторитета педагога, его собственный жизненный путь и личный пример", – уточняет Цыганов.

По словам Александра Цыганова, необходимость изучения основ семейных отношений в школах подчеркивается и Конституцией РФ. Главный Закон страны транслирует важность сохранения традиционных ценностей для россиян. Однако, при этом, из-за особенностей восприятия информации подростками, такой предмет нужно вводить осторожно, опираясь, прежде всего, на профессионализм педагога. Дети, по словам Цыганова, "очень чувствуют фальшь", поэтому на такие темы с ними нужно говорить особенно внимательно.

Помимо этого, будущие выпускники должны быть подкованы и в юридических вопросах семейных отношений, как считает юрист Светлана Богданова. Ведь фактически после окончания школы многие вступают в брак, а о тонкостях семейной жизни с точки зрения юриспруденции ничего не знают.

Однако, чтобы строить семейные отношения, прежде всего, нужно быть самому здоровой личностью. Не только физически, но и психологически. Как этого добиться, вам подскажут на Фестивале психопросвещения, который пройдет в Москве с 10 по 12 ноября в общественном центре "Благосфера", о чем сообщает телеканал "360". Такие мероприятия вкупе с образованием, ориентированным на традиционные взгляды, несомненно, смогут создать здоровое отношение к семейным ценностям и помогут россиянам жить намного продуктивнее.