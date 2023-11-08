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Вторник 7 ноября

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Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей

Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Внешность девушек, сопровождающих богатых мужчин на мероприятиях, должна соответствовать высоким требованиям. Чтобы добиться идеальных результатов, они часто обращаются в клиники эстетической хирургии.

О том, какие операции пользуются спросом среди элитных моделей, "Дни.ру" спросили известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

В топе популярности среди элитных моделей операция по увеличению груди. Понятно, почему это так – грудь является важным атрибутом женской фигуры и притягивает взгляды. Для девушек, оказывающих услуги для богатых, привлечение внимания мужчин – это важное задание.

Состоятельные мужчины, которые пользуются услугами сопровождения, обычно предпочитают естественную красоту и стройность у женщин, а не искусственные черты, как у силиконовой куклы. Поэтому элитные модели обычно являются приверженцами груди размером 2-3, такая грудь выглядит максимально естественно. Некоторые из них, у которых грудь слишком выдающаяся, даже делают операцию по уменьшению бюста – редукционную маммопластику. Таким образом, девушки визуально становятся стройнее и получают более изящные черты фигуры.

Модная процедура липофилинг, популярная среди девушек, набирает популярность. Ее суть заключается в пересадке жировых клеток из области избытка в область, которой не хватает объема, с использованием инъекций. Таким образом, можно изменить форму декольте, увеличить объем ягодиц, подчеркнуть мышцы пресса и создать красивую архитектуру мышц рук.

Модные тренды влияют не только на одежду, но и на запросы в пластической хирургии. Именно поэтому многие девушки обращаются к пластическим хирургам с разными запросами, навеянными модными трендами. Поэтому сложно определить, какие операции наиболее популярны среди элитных моделей. Ведь каждая девушка обращается к пластическому хирургу с собственным уникальным запросом.

Одни мечтают о сексуальном прищуре, как у знаменитой модели Беллы Хадид и обращаются за операцией по коррекции формы глаз – "лисьи глазки". А кто-то обращается за процедурой по удалению комков Биша, которая позволяет получить модные острые скулы, подобные скулам Анджелины Джоли. Еще одна популярная операция – булхорн, помогает получить кукольные губки с ярко выраженной формой верхней губы. Кроме того, булхорн позволяет визуально увеличить объем губ и забыть о постоянных инъекциях гиалуроновой кислоты.

Для достижения наилучших результатов в пластической хирургии, необходимо обращаться только к квалифицированным опытным хирургам, который сможет провести операцию согласно индивидуальным особенностям внешности пациента, ведь истинная цель пластической хирургии заключается не в том, чтобы угнаться за трендами, а в том, чтобы помочь пациенту почувствовать себя более привлекательным, сохраняя при этом их здоровье и индивидуальную привлекательность.

8 ноября 2023, 00:04
Фото: M. Stolt/CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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