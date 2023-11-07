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Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Интенсивное развитие эстетической хирургии повлияло на современное общество. На сегодняшний день, компетентный пластический хирург может удовлетворить любой запрос пациента. Но оказывается, что иногда врач может отказать в пластике, особенно, если пациент слишком молод.

Пластическая хирургия — это серьезная медицинская процедура, которая требует тщательного планирования и подготовки. Именно поэтому пластический хирург имеет право отказать пациенту в операции, если посчитает, что она может быть опасной или не даст желаемого результата.

Странный запрос со стороны пациента

Молодежь сильно зависима от модных трендов, которые так или иначе стали касаться и сферы пластической хирургии. Часто в кабинет пластического хирурга приходят молодые девушки с просьбой сделать, так называемый, «инстанос» – тонкий, короткий с вздернутым курносым кончиком. Такой нос стал популярен из-за активного использования соцсетей, в кадре он смотрится достаточно хорошо, так как фронтальная камера искажает изображение лица, а аккуратная форма носа выглядит выигрышно. Однако в жизни такой нос выглядит нелепо. В ринопластике необходим индивидуальный подход, так как необходимо учитывать индивидуальную анатомию лица, а иначе можно получить диспропорциональное лицо, которое испортит внешность. Также бывает, что пациенты приходят с ещё более странными запросами, вроде просьбы пришить хвостик или до третью грудь. Конечно, в таком случае любой добросовестный врач откажет в пластике.

Нереалистичные ожидания пациента

Одна из самых частых причин отказа — нереалистичные ожидания пациента. Пластическая хирургия может помочь улучшить внешний вид, но она не может изменить человека до неузнаваемости. Внешность, лицо и кожа пациента – это не пластилин, пластический хирург не может, как скульптор, слепить всё, что угодно. Задача пластического хирурга – работа с имеющимся лицом, его анатомическими особенностями и имеющимися недостатками (рубцы, шрамы и т.д). Пластика – это ювелирная работа, которая требует искусного подхода, позволяющего получить в итоге гармоничный результат, естественный и натуральный. Врач должен объяснить пациенту, чего он может ожидать от операции, и убедиться, что пациент адекватно оценивает предстоящий результат. В случае недопонимания врач может отказать пациенту в операции.

Противопоказания по состоянию здоровья

Конечно, пластический хирург также может отказать пациенту в операции, если у него есть противопоказания по состоянию здоровью. К таким противопоказаниям относятся:

  • курение;
  • высокий индекс массы тела (ИМТ);
  • хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы;
  • психические заболевания.

Перед тем, как будет назначена дата операции пациент обязан пройти полное обследование и сдать необходимые анализы, после чего хирург примет решение о проведении операции.

Отсутствие контакта между врачом и пациентом

Между врачом и пациентом необходимо установление доверительных отношений и взаимопонимания. Это также важный фактор для проведения операции. Если пациент не доверяет врачу или не понимает его рекомендаций, отказывается соблюдать рекомендации по подготовке к операции и реабилитации, то хирург также может отказать в операции.

7 ноября 2023, 08:02
Фото: Ricardo Demurez/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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