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Понедельник 6 ноября

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5 поводов обнять близкого человека

5 поводов обнять близкого человека
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В круговороте дней мы заняты работой, учебой и различными бытовыми обязанностями. Поэтому иногда мы забываем о важности телесного контакта с близкими людьми. И зря!

Объятие – это не только простой жест доброты, но и мощный ресурс для развития хороших отношений. Вот пять веских поводов, по которым стоит обнять близкого человека.

1. Выражение любви и поддержки. Объятие – это один из самых искренних способов показать свое неравнодушие, поскольку передает ощущение безусловной привязанности и может быть особенно ценным в трудные моменты жизни. Объятие может быть признанием без слов, которое означает: "Я здесь для тебя".

2. Уменьшение стресса и тревоги. Научно доказано, что банальный охват близкого руками может снижать напряжение. Физический контакт с родным и любимым стимулирует выработку "гормона доверия и привязанности" — окситоцина. Иногда объятие позволяет раскрепоститься и снять усталость от ежедневных забот.

3. Укрепление иммунитета. Такой физический контакт положительно влияет на защитную силу организма. Согласно исследованиям, объятие может стимулировать производство антител и укреплять нашу "броню" от различных инфекций и болезней. Так что обниматься не только приятно, но и полезно для здоровья.

4. Подъем настроения и курс на счастье. Объятие способствует образованию эндорфинов – гормонов счастья. В результате даже улучшается общее самочувствие. Когда мы чувствуем себя любимыми и заботливыми, мы становимся более оптимистичными и уверенными в себе.

5. Установление прочной связи и доверия. Объятия могут быть прекрасным ритуалом для укрепления уз и доверия между людьми. С другим человеком становится комфортно и безопасно.

В конечном счете, объятие – это простой и доступный способ проявить заботу и оказать поддержку близкому человеку. Так что давайте не забывать обнимать тех, кто нам дорог.

7 ноября 2023, 00:01
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Боня в восторге от объятий Плющенко

На лед ТРК VEGAS Крокус Сити вышел Евгений Плющенко, который провел мастер-класс для воспитанников детских домов и реабилитационных центров, к фигуристу присоединилась Виктория Боня. Спортсмен показал телеведущей как правильно держаться на коньках и даже нежно обнял звезду
От мастер-класса по фигурному катанию с олимпийским чемпионом Вика пришла в полный восторг
Порадовали звезды и детей, в рамках конкурса «Краски жизни», куратором которого является Боня, дети получили советы от спортсмена и показали свои рисунки
Также ребята получили возможность выйти на лед вместе со знаменитым фигуристом
Плющенко показал собравшимся пару фирменных трюков
Виктория Боня настолько хорошо освоила коньки, что вполне бы могла претендовать на звание партнерши знаменитого фигуриста
В конце все участники фигурного мастер-класса сфотографировались со знаменитостями
Взрослые поклонники Плющенко смогли получить автограф известного фигуриста сразу после окончания мероприятия

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