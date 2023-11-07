Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

Когда родители думают о том, что хотели бы дать своему ребенку, то чаще всего сосредотачиваются на отличном образовании, чувстве уверенности в себе, финансовой поддержке. И далеко не всегда в такой список включают здоровые зубы.



Однако это очень важный момент, который не стоит упускать. Что поможет не допустить появление выраженных стоматологических проблем у ребенка, "Дни.ру" рассказал Давидян Арам — стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт. Главный врач AVRORACLINIC.

Важные факторы для здоровья детских зубов

Довольно часто в плохих зубах обвиняют наследственность. Она, конечно, играет свою роль, но не настолько определяющую, как многие думают. Если с самого раннего возраста родители будут придерживаться нескольких правил, то серьезные стоматологические проблемы обойдут их ребенка стороной.

Личный пример

Формирование полезных привычек у детей всегда начинается с окружения. Если мама и папа каждое утро и каждый вечер уделяют достаточно внимания стоматологической гигиене, то ребенок обязательно заинтересуется и будет повторять за ними. А значит, уже с самого нежного возраста у него закрепится понимание, что чистка зубов – это важно.

Регулярные осмотры у стоматолога

О важности осмотров знает каждый, однако мало кто действительно придерживается рекомендованного графика посещения стоматолога. Но именно это позволяет заметить проблему на самой ранней стадии и тут же вылечить, дав зубу запас прочности.

Важно начинать знакомство с врачом уже месяцев с восьми, причем и со стоматологом-терапевтом, и с ортодонтом. Это необходимо, чтобы выяснить, какая эмаль у зубов малыша, какой уход им больше всего подходит.

А ортодонт при осмотре выяснит наличие привычек, способных негативно сказаться на формировании зубочелюстной системы и оказать отрицательное воздействие на прикус. Он даст рекомендации по их устранению, что в будущем избавит ребенка от необходимости долго носить выравнивающие системы. Но, к сожалению, превентивная стоматология еще не сильно развита, обычно детей ведут к врачу, когда уже есть жалобы либо потемнения на эмали.Многие родители даже не задумываются, что чистить зубные единицы нужно с момента их прорезывания!

Лечить молочные зубы

Некоторые родители несерьезно относятся к молочным зубам, ведь они сменятся на коренные. Однако их также важно лечить и бороться за каждый зубик – но исключительно по показаниям. Поверьте, ни один грамотный стоматолог не будет настаивать на лечении, если оно не принесет пользу.

Следует понимать, что раннее удаление молочных зубных единиц– до их физиологической смены – может негативно сказаться на правильном становлении прикуса, поскольку челюсть в этом месте лишается необходимой ей нагрузки. Зубы могут сместиться, и для постоянного не будет места – он "вылезет" там, где получится. Жевательная функция также страдает.

Кроме прикуса, наличие и здоровье молочных зубов играет роль в правильном речеобразовании. Природа не просто так задумала два зубных комплекта, поэтому внимание нужно уделять обоим.

Комплексный подход

Важно подходить к заботе о здоровье ротовой полости осознанно, учитывая и гигиену, и питание.

Зубы малышу необходимо чистить регулярно и ежедневно– даже без пасты, в самом раннем возрасте. А также стоит ограничивать детей в употреблении простых углеводов. И в целом следить, чтобы еда была максимально полезной и правильной.

Полезные привычки здоровых зубов

Посещая с детьми стоматолога каждые 3-6 месяцев, родители смогу "держать руку на пульсе" и своевременно получать рекомендации по уходу и необходимому лечению. И благодаря этому значительно снизят риск развития кариеса.

Мамам и папам обязательно следует привить малышу полезные привычки для здоровья зубов:

1. Регулярно ухаживать за полостью рта.

2. Есть твердую пищу (морковь, яблоки, сельдерей)для необходимой нагрузки на челюсть и формирования правильного прикуса.

3. Поменьше употреблять сладости, а после их приема обязательно полоскать рот водой.

4. Стараться избегать перепада температур: не употреблять после горячего холодное и наоборот.

5. Беречь зубы от механических повреждений: не грызть ручки, карандаши, орехи, не пытаться зубами открывать крышки контейнеров и т.п.

6. Использовать дополнительные средства гигиены (флоссы, ополаскиватели). Однако вводить их нужно только после рекомендации стоматолога.

Если родители будут придерживаться перечисленных правил и помогут ребенку сформировать полезные привычки, то он, скорее всего, никогда не узнает, что такое запущенный кариес и зубная боль. И будет радоваться своей красивой улыбке и правильному прикусу.