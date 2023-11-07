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Вторник 7 ноября

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Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка
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Анастасия Чистякова

Анастасия Чистякова

 методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.

Школа – это место, где подрастающее поколение проводит значительную часть своего времени. Атмосфера в образовательном учреждении играет важную роль в формировании личности ребенка, его отношения к окружающему миру и становлении психологических навыков.

О влиянии школы на развитие детей рассказывает Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.

Школа и формирование психики: основные факторы

Школьная среда может оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на психологическое состояние ребенка. Что и как именно в учебном заведении влияет на внутренний мир детей?

Отношение учителей и одноклассников

Педагоги и одноклассники — это люди, с которыми ребенок ежедневно встречается на занятиях. Их положительное отношение может повысить самооценку, укрепить уверенность в себе и мотивацию к учебе. Негативные же проявления со стороны сверстников и учителей, наоборот, легко приводят к развитию комплекса неполноценности и ухудшению психического благополучия.

Любая несправедливость со стороны учителя, осуждение личности и поступков ребенка вместо внимательного разбора ситуации может вызвать серьезные последствия: тревожность и моральные травмы. Случается и обратная история, когда педагоги расхваливают "любимчиков", необоснованно повышая их самооценку.

Пример. Андрей был очень скрытным и замкнутым ребенком. Однако после того как учитель начал поощрять его достижения, а одноклассники установили с ним дружеское общение, мальчик стал проявлять больше уверенности в своих знаниях, активнее участвовать в обсуждениях на уроках и даже выступать на школьных мероприятиях.

Учебная программа и методы обучения

Эффективная педагогическая методика и доступная подача информации также действуют на психологическое развитие и успехи ребенка. Интересные и понятные для детей материалы и активные формы обучения обеспечивают формирование познавательных способностей и расширение интеллектуального кругозора школьника. Это создает положительную мотивацию и стремление к новым знаниям.

Пример. В школе, где учится Алиса, применяются интерактивные образовательные методы, такие как ролевые игры и проектная деятельность. Благодаря современным приемам, у девочки развилась способность к креативному мышлению, она научилась решать проблемы и работать в команде.

Культура, дисциплина и правила в школе

Общая атмосфера и культурные традиции играют важную роль в создании у учеников правильного настроя. Оптимальная среда, где присутствует поддержка, доверие и уважение, способствует развитию эмоциональной стабильности и социальных навыков.

Негативный фон, характеризующийся постоянными конфликтами, насилием и дискриминацией, может плохо сказаться на здоровье ребенка и вызвать у него сильные переживания, тревогу и депрессию. Проблема в том, что детская психика не отличается устойчивостью. Она подвержена сильному давлению окружения, в том числе и в школьных стенах.

Спокойствие, сосредоточенность, инициативность детей сильно зависят как от преподавателей, так и от одноклассников. Особенно разрушительным может быть буллинг. Вносят свою лепту и оценки за работу, как очень строгие, так и слишком снисходительные.

Еще одно испытание — публичные выступления у доски или на мероприятиях. Кому-то это покажется легкой задачей, но для некоторых является настоящим стрессом. Промахи и ошибки на виду у всего класса могут надолго отбить желание проявлять активность на уроках.

Не каждый взрослый способен на такие подвиги, не говоря уже о чувствительных детских натурах. Страх, волнение, угнетенное состояние, уныние — вот набор эмоций, который испытывает ученик после насмешек сверстников. В большинстве случаев эти встряски оставляют глубокий след в детском сознании даже при удачном выступлении.

Важна поддержка родителей

От неприятностей и опасностей во время учебы не застрахован ни один школьник, поэтому родителям нужно регулярно общаться с сыном или дочерью, чтобы быть в курсе событий.

Что еще можно посоветовать взрослым? Отложить на пару часов свои дела и задуматься, как ваш ребенок воспринимает школьную обстановку, не изменились ли его поведение, настроение и привычки. От сегодняшних впечатлений во многом зависят его дальнейшее обучение, тяга к знаниям, внутренний комфорт.

Именно школьные годы закладывают фундамент будущих успехов человека: станет ли он счастливым или будет страдать от комплексов и вечных сомнений. Поэтому роль школы и всех ее участников в создании благоприятной и поддерживающей среды трудно переоценить.
7 ноября 2023, 02:04
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из знаменитостей бросил школу

Актер Марлон Брандо в школьные годы прославился тем, что как-то проехался по коридорам... на мотоцикле. За эту рисковую проделку будущую звезду исключили из учебного заведения.
Великий Жерар Депардье и вовсе был малолетним преступником. В 12 лет он бросил учебу и отправился путешествовать по Европе. Существовал на деньги, полученные от продажи угнанных автомобилей и торговли контрабандными товарами. В школу он, разумеется, не вернулся.
Актер Аль Пачино, будучи школьником, слишком много времени проводил на бейсбольном поле, так что готовиться к урокам ему было недосуг. В 17 лет он понял, что в школе просто теряет время и устроился посудомойщиком в один из ресторанов.
Еще один нерадивый ученик - Жан-Поль Бельмондо - бросил школу в 16 лет ради карьеры боксера, продлившейся, впрочем, всего два года.
Будущий режиссер Квентин Тарантино в детстве прогуливал школу и учился так плохо, что мать разрешила ему бросить учебу и начать работать.
Актер Чарли Шин за плохую успеваемость был отчислен из выпускного класса.
Джим Керри вынужден был бросить школу, так как его семье катастрофически не хватало денег. Одно время он с родителями даже жил в автофургоне. Юноша был вынужден устроиться на сталелитейный завод.
Актриса Деми Мур оставила учебу в 16 лет. У девушки просто не было выбора - разведенная мать-алкоголичка не могла позаботиться о дочери. Деми начала работать коллектором.
Мэрилин Монро в 16 лет захотелось самостоятельности. Девушка ушла из школы, выскочила замуж за простого рабочего.
Звезда "Титаника" Кейт Уинслет не выдержала насмешек одноклассников. Ребята дразнили ее обидным прозвищем "Пузырь" - в детстве Кейт была достаточно упитанной. Девушка ушла из школы.
Том Круз оказался не способен быстро усваивать материал - ему поставили диагноз "дислексия". Какое-то время Том боролся, сменил около 15 школ, но в конце концов решил "завязать" с учебой, чтобы стать священником. Однако служителя культа из него не вышло по той же причине.
"Если ты прочитаешь за свою жизнь хотя бы пять десятков книг, я подарю тебе мотоцикл", - обещала мама будущему актеру Орландо Блуму. Но тот не справился с поставленной задачей и в конце концов расстался со школой.
А вот Николь Кидман оставила школу не по своей воле - ее мама заболела раком и девочка решила, что сейчас не до учебы.

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