Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода?

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 6 ноября

06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они? 16:21Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека 15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы 11:42Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик" 11:15Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту 08:07Потребовал еще больше? Почему Бабкина уволила фаворита из театра 06:06"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность 04:21Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться 02:06Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала 00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи 16:20"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 15:24SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства 14:14"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли 13:34Видел один раз: Лепс объявил о существовании внебрачного ребенка 12:58Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов 12:28"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко 11:21Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства 08:00Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью 06:41Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году? 04:35Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой 02:41Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию 00:23Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми 23:03Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте 22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности 18:59"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова 18:18Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 17:39Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов*
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода?

Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода?
163
Никита Андрушкевич

Никита Андрушкевич

 Юрист, основатель юридической фирмы "Андрушкевич и партнеры".

Нередко после развода перед бывшими супругами встает вопрос раздела имущества. Решать проблему можно по-разному: договориться о продаже доли одному из них или перенести дело в суд.

Когда недвижимость делится на доли между супругами?

Объект недвижимости, приобретенный в браке, считается имуществом, которое было нажито совместно и должно делиться пополам. Таким образом, бывшие супруги являются долевыми собственниками.

Исключение составляют случаи, когда один из супругов внес значительный финансовый вклад при покупке квартиры. Тогда по закону ему принадлежит часть имущества, выделяемая пропорционально вложенной сумме, а оставшаяся доля делится между мужем и женой пополам.

Иными словами, если один из супругов использовал для оплаты квартиры личные средства, он имеет право на соответствующую этим деньгам жилплощадь. Финансы могли быть накоплены до брака, подарены или получены в наследство. Все, что было заработано после свадьбы, считается совместно нажитым имуществом.

Приведем пример. Квартира была куплена в браке за 8 млн. руб., при этом 4 млн. руб. — средства, полученные одним из супругов по наследству. Остальная часть была оплачена из общих накоплений, сделанных после свадьбы. В таком случае супруг, вложивший в момент приобретения недвижимости личные средства, получает половину, а оставшаяся доля делится пополам. Второй собственник имеет право только на ¼ жилплощади. Это правило актуально вне зависимости от нынешней рыночной стоимости квартиры. Актуально лишь, какая часть недвижимости была оплачена одним из супругов при покупке

Как избежать раздела имущества по долям?

Чтобы после развода не делить жилплощадь по долям, один из супругов должен сделать запрос в суд отдать ему всю недвижимость при условии компенсации части, которой владеет второй собственник. Но для этого необходимо доказать свою заинтересованность. Например, дети остаются с матерью в квартире, поскольку школа, которую они посещают, секции, поликлиника находятся неподалеку. Чтобы подтвердить свое намерение, жена должна положить определенную сумму на депозит суда.

Решить проблему можно и по совместному согласованию. Тогда супруги договариваются о продаже одному из них второй доли.

Если мирно прийти к соглашению о разделе имущества не удалось, дело рассматривается в суде. Но принудить одного из супругов продать свою долю можно лишь в том случае, когда она незначительная и недостаточная для проживания, например, 3 кв. м. в квартире с одной комнатой. Каждая ситуация рассматривается индивидуально

Как выкупить долю, если она незначительная?

Принудительно заставить одного из супругов продать свою часть имущества можно через суд. Но для этого необходимо не только доказать ее незначительность, но и провести оценку. Процедура осуществляется профессионалом, имеющим соответствующие полномочия.

Но и тут могут возникнуть проблемы. Супруг, продающий свою часть недвижимости, может настаивать на ее оценке пропорционально стоимости квартиры. Например, если объект стоит 9 млн. руб., то 1/10 — это 900 тыс. руб. Второму супругу, который покупает долю, выгоднее оценить ее по рыночной цене, что значительно меньше.

Профессиональные оценщики и судебная практика чаще ориентируются на рыночную стоимость, пригодность доли для проживания и другие нюансы. Но иногда результатом заседаний может стать решение в пользу суммы, пропорциональной цене на квартиру

Что делать, если доля не подлежит принудительному выкупу?

Супруг, желающий продать свою часть недвижимости, может выставить ее на продажу. Но сначала он должен предложить приобрести ее другим собственникам: так положено по закону. Извещение остальных владельцев происходит нотариально. В случае отказа или отсутствия ответа в течение 30 суток можно продать долю сторонним покупателям по той же или более высокой цене.

Если в процессе стоимость недвижимости была снижена, необходимо снова известить других владельцев квартиры и предложить приобрести указанную часть имущества. Так происходит каждый раз при удешевлении объекта до тех пор, пока доля не будет выкуплена другим собственником или сторонним лицом. Все действия производятся нотариально.

Таким образом, процесс раздела имущества после развода и приобретения доли супруга имеет много юридических нюансов. Чтобы защитить свои права, лучше сразу проконсультироваться с опытным юристом

6 ноября 2023, 06:10
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?

Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь

Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон

Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон
Отопительный сезон – время, когда наша красота оказывается под угрозой: кожа становится сухой, ногти и волосы ломаются и истончаются, а кутикула трескается. Чтобы сохранить свое обаяние, нужно знать секреты грамотного ухода за собой в холодный сезон. Ксения Вебер, косметолог и бьюти-эксперт Shopping Live, поделилась главными бьюти-лайфхаками, которые помогут вам справиться с трудностями зимы. Тонизирование кожиОдин из ключевых шагов в уходе за кожей зимой, который многие забывают — тонизирование.

Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем

Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем
Психологическое состояние ребенка во время обучения крайне важно для дальнейшего формирования его личности. Если школьник постоянно находится в стрессе, ему сложно выстраивать коммуникации, развиваться и расти. О причинах, последствиях и способах борьбы с этой проблемой – в этом материале. Причины тревожности и стрессаКогда ребенок приходит в школу, он переходит на новый уровень взросления, и теперь социальные ожидания и требования выше, а отношение уже не как к малышу.

Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины

Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины
Флирт и знаки внимания на рабочем месте могут вылиться в страстные отношения, но станет ли жизнь от этого лучше? Есть как минимум четыре причины, по которым служебный роман лучше свести на нет. "Make love not war", — завещал солист группы Beatles Джон Леннон.

Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться

Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться
С приходом межсезонных распродаж мы получаем отличный шанс обновить свой гардероб с выгодой для своего кармана. Но ажиотаж, суматоха и “вкусные” предложения часто превращают этот процесс в бесконечные и импульсивные траты. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился советами, как правильно подойти к сезону скидок, чтобы он не стал ударом по бюджету. 1.

Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала

Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала
Внутри каждого из нас заложена огромная сила, которую можно использовать для улучшения собственной жизни и привнесения пользы в мир. У каждого развивающегося человека может родиться желание реализоваться ярче, проявляться сильнее, давать миру больше. При этом далеко не каждый понимает, как достать из глубин себя весь накопленный потенциал. Действенные способы познать себяВнутренние ресурсы и таланты так и просятся наружу, но мы не всегда способны их распознать.

Выбор читателей

04/11Сбт"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 04/11СбтРождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 04/11СбтГотовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 04/11СбтИз замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 04/11СбтМуцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 04/11Сбт"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman