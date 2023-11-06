Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода?

Нередко после развода перед бывшими супругами встает вопрос раздела имущества. Решать проблему можно по-разному: договориться о продаже доли одному из них или перенести дело в суд.

Когда недвижимость делится на доли между супругами?

Объект недвижимости, приобретенный в браке, считается имуществом, которое было нажито совместно и должно делиться пополам. Таким образом, бывшие супруги являются долевыми собственниками.

Исключение составляют случаи, когда один из супругов внес значительный финансовый вклад при покупке квартиры. Тогда по закону ему принадлежит часть имущества, выделяемая пропорционально вложенной сумме, а оставшаяся доля делится между мужем и женой пополам.

Иными словами, если один из супругов использовал для оплаты квартиры личные средства, он имеет право на соответствующую этим деньгам жилплощадь. Финансы могли быть накоплены до брака, подарены или получены в наследство. Все, что было заработано после свадьбы, считается совместно нажитым имуществом.

Приведем пример. Квартира была куплена в браке за 8 млн. руб., при этом 4 млн. руб. — средства, полученные одним из супругов по наследству. Остальная часть была оплачена из общих накоплений, сделанных после свадьбы. В таком случае супруг, вложивший в момент приобретения недвижимости личные средства, получает половину, а оставшаяся доля делится пополам. Второй собственник имеет право только на ¼ жилплощади. Это правило актуально вне зависимости от нынешней рыночной стоимости квартиры. Актуально лишь, какая часть недвижимости была оплачена одним из супругов при покупке

Как избежать раздела имущества по долям?

Чтобы после развода не делить жилплощадь по долям, один из супругов должен сделать запрос в суд отдать ему всю недвижимость при условии компенсации части, которой владеет второй собственник. Но для этого необходимо доказать свою заинтересованность. Например, дети остаются с матерью в квартире, поскольку школа, которую они посещают, секции, поликлиника находятся неподалеку. Чтобы подтвердить свое намерение, жена должна положить определенную сумму на депозит суда.

Решить проблему можно и по совместному согласованию. Тогда супруги договариваются о продаже одному из них второй доли.

Если мирно прийти к соглашению о разделе имущества не удалось, дело рассматривается в суде. Но принудить одного из супругов продать свою долю можно лишь в том случае, когда она незначительная и недостаточная для проживания, например, 3 кв. м. в квартире с одной комнатой. Каждая ситуация рассматривается индивидуально

Как выкупить долю, если она незначительная?

Принудительно заставить одного из супругов продать свою часть имущества можно через суд. Но для этого необходимо не только доказать ее незначительность, но и провести оценку. Процедура осуществляется профессионалом, имеющим соответствующие полномочия.

Но и тут могут возникнуть проблемы. Супруг, продающий свою часть недвижимости, может настаивать на ее оценке пропорционально стоимости квартиры. Например, если объект стоит 9 млн. руб., то 1/10 — это 900 тыс. руб. Второму супругу, который покупает долю, выгоднее оценить ее по рыночной цене, что значительно меньше.

Профессиональные оценщики и судебная практика чаще ориентируются на рыночную стоимость, пригодность доли для проживания и другие нюансы. Но иногда результатом заседаний может стать решение в пользу суммы, пропорциональной цене на квартиру

Что делать, если доля не подлежит принудительному выкупу?

Супруг, желающий продать свою часть недвижимости, может выставить ее на продажу. Но сначала он должен предложить приобрести ее другим собственникам: так положено по закону. Извещение остальных владельцев происходит нотариально. В случае отказа или отсутствия ответа в течение 30 суток можно продать долю сторонним покупателям по той же или более высокой цене.

Если в процессе стоимость недвижимости была снижена, необходимо снова известить других владельцев квартиры и предложить приобрести указанную часть имущества. Так происходит каждый раз при удешевлении объекта до тех пор, пока доля не будет выкуплена другим собственником или сторонним лицом. Все действия производятся нотариально.

Таким образом, процесс раздела имущества после развода и приобретения доли супруга имеет много юридических нюансов. Чтобы защитить свои права, лучше сразу проконсультироваться с опытным юристом