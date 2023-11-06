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Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем

Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем
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Анастасия Чистякова

Анастасия Чистякова

 методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.

Психологическое состояние ребенка во время обучения крайне важно для дальнейшего формирования его личности. Если школьник постоянно находится в стрессе, ему сложно выстраивать коммуникации, развиваться и расти. О причинах, последствиях и способах борьбы с этой проблемой – в этом материале.

Причины тревожности и стресса

Когда ребенок приходит в школу, он переходит на новый уровень взросления, и теперь социальные ожидания и требования выше, а отношение уже не как к малышу. Это может привести к появлению личных проблем, негативных психологических реакций и сложностей. Рассмотрим главные причины стресса и тревожности у школьников:

1. Академическая нагрузка. Очень многие школы устанавливают высокие стандарты успеваемости. И если ученик не соответствует им, то ощущает давление и со стороны взрослых, и со стороны сверстников. Это создает необходимость постоянно стремиться к достижению высоких оценок. Самоцелью становятся именно они, и понижение балла успеваемости сильно "бьет" по нервам и психологическому состоянию ребенка.

2. Ожидания родителей и учителей. Если изначально школьник показывал хорошие результаты, то в дальнейшем ему только повышают планку, чтобы улучшить показатели до идеала. Это напрямую влияет на уровень стресса и тревожности.

3. Социальное давление. Сегодня важно быть успешным и демонстрировать это. Однако желание преуспеть во всех областях жизни не помогает стабилизировать внутреннее состояние и достичь душевного равновесия.

Последствия стресса и тревожности у школьников могут быть весьма серьезными, поэтому недооценивать их негативное воздействие ни в коем случае нельзя. Они способны оказывать отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье детей. Сильное эмоциональное напряжение может привести к проблемам со сном, снижению иммунитета, головным болям, ухудшению аппетита, набору веса либо, наоборот, слишком сильному похудению, и даже к проблемам с поведением.

Тревожность, в свою очередь, может вызывать беспокойство, напряжение, нервозность, чувство постоянной усталости, подавленность и панические атаки. А также привести к повышенной агрессивности, обидчивости и эмоциональным "качелям".

Как решить проблему?

Школьника нельзя оставлять один на один с возникшей ситуацией, ему важно помочь. Иначе негативные проявления усугубятся и, в конце концов, приведут либо к проблемам со здоровьем, либо к протесту и нежеланию ходить в школу вообще.

Как справиться с этим? Есть несколько эффективных способов.

Баланс между учебой и отдыхом

Школьникам важно понимать, что перерывы в занятиях и отдых способствуют эффективному усвоению знаний. И родители должны об этом помнить! И помогать организовывать правильный график. Дети должны иметь возможность уделять время своим увлечениям, расслабляться и проводить время с семьей и друзьями.

Не стоит наказывать школьника дополнительными учебными заданиями – так вы только усугубите положение. Хорошо, если родители знают и могут научить ребенка нескольким техникам эффективного расслабления: йоге, танцам, дыхательным методикам и так далее.

Реалистичные цели

Вместо стремления быть совершенным во всех сферах, школьники должны научиться устанавливать реальные цели, основанные на своих индивидуальных способностях и интересах. Им нужно научиться разбивать их на более мелкие задачи и шаги и уметь постепенно воплощать в жизнь.

Поддержка со стороны родителей и учителей

Каждый человек нуждается в понимании и опоре, а ребенок – особенно. Родители и учителя должны быть поддерживающими фигурами в жизни школьников, помогать им решать проблемы и проживать эмоционально сложные периоды, как в учебе, так и в личной жизни.

Доступ к психологической поддержке

Довольно часто дети стесняются рассказать о своих проблемах маме или папе. Поэтому важно, чтобы у них была альтернатива. Многие школы предлагают психологическую помощь для школьников, которые испытывают высокий уровень стресса и тревожности. Посещение психолога позволит детям научиться эффективно управлять своими эмоциями и понимать причины их появления.

Стресс и тревожность у школьников являются серьезными проблемами, которые требуют внимания и комплексного подхода для их решения. Нельзя пускать ситуацию на самотек, ведь скорость современного мира и его требования к ученикам и их успеваемости лишь увеличиваются. Школам, родителям и обществу в целом необходимо создать условия, которые помогут детям эффективно справляться со стрессом и тревожностью, чтобы обеспечить их полноценное физическое и психическое развитие.

6 ноября 2023, 02:09
Фото: manae/imago stock&people/www.globallookpress.com
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