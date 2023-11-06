Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон

Отопительный сезон – время, когда наша красота оказывается под угрозой: кожа становится сухой, ногти и волосы ломаются и истончаются, а кутикула трескается. Чтобы сохранить свое обаяние, нужно знать секреты грамотного ухода за собой в холодный сезон. Ксения Вебер, косметолог и бьюти-эксперт Shopping Live, поделилась главными бьюти-лайфхаками, которые помогут вам справиться с трудностями зимы.

Тонизирование кожи

Один из ключевых шагов в уходе за кожей зимой, который многие забывают — тонизирование. Тоник позволяет дополнительно убрать загрязнения с кожи и восстановить ее pH, а также придает лицу свежести. Он подготавливает эпидермис к увлажнению и значительно повышает его эффективность. Главное правило — тоник в холодное время года должен быть без спиртов. Они сушат кожу и не позволяют влаге задерживаться в клетках, поэтому лучше отдать предпочтение средствам с экстрактами растений, гиалуроновой кислотой и витаминами.

Увлажнение кожи

Обладательницам сухого типа кожи зимой приходится несладко: отопительный сезон и ветра еще больше забирают из эпидермиса влагу. Чтобы сохранить свою красоту, нужны окклюзионные крема, которые «запечатывают» влагу в клетках и не позволяют ей испаряться. Такие средства обычно содержат глицерин или гиалуроновую кислоту, которые удерживают молекулы воды, а также имеют плотную густую текстуру. Но даже их нужно наносить за час до выхода на улицу, чтобы предотвратить микротравмы кожи из-за замерзания влаги.

Нормальной и жирной коже питательные жирные средства на постоянной основе противопоказаны. Они нарушают процесс выработки кожей собственных липидов и естественного отшелушивания. Для них в зимний период подойдёт питательная маска, которую не нужно использовать каждый вечер. Достаточно наносить ее перед сном раз в неделю.

Чтобы повысить эффективность таких средств, лучше наносить их слегка надавливающими движениями по массажным линиям. Массаж лица ускоряет кровообращение, а значит, повышает увлажненность кожи. Основную часть влаги и кислорода эпидермис получает из крови, поэтому такое дополнение к бьюти-продуктам придаст вашему лицу более здоровый и сияющий вид.

Спасение волос

Даже если ваша прическа всегда чувствует себя хорошо с комбинацией "шампунь + бальзам", в отопительный сезон стоит добавить к бьюти-рутине питательные маски. Лучше всего с поврежденными и сухими волосами справляются средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота, органические масла и протеины пшеницы. Наносите маску равномерно по всей длине, «прочесывая» волосы руками — так средство лучше распределится и покажет более заметный результат. Не забудьте подождать 20-30 минут, пока микроэлементы подействуют. А после смытия можно "запечатать" полезные микроэлементы маски в волосах, нанеся поверх кондиционер.

А еще стоит исключить регулярные укладки стайлингами и утюжками, которые перекревают и высушивают волосы. А если вы используете фен, то попробуйте останавливаться, когда голова высушена на 80%: вы удивитесь, насколько лучше волосы будут себя чувствовать. Разумеется, только в том случае, если вам не нужно сразу идти на улицу.

Укрепление ногтей

Ногти и кутикула тоже страдают от перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо уделять внимание уходу за кожей вокруг ногтей. На эту область можно наносить жирные питательные крема для рук втирающими движениями. Это позволит смягчить кожу и напитать ногти полезными микроэлементами. Кроме того, отличным вариантом будут масла для кутикулы, которые тоже обогащают кожу питательными веществами и делают ее более эластичной. Зимой такие бьюти-процедуры можно делать не только на ночь, но и в течение дня, предварительно прогрев кончики пальцев в теплой ванночке для усиления эффекта.

Питьевой режим

Как бы банально это не звучало, водный баланс остается одним из важнейших аспектов зимнего ухода за кожей. В холодное время года мы часто менее осознанно подходим к потреблению воды. Но чтобы помочь организму справляться с перепадами температур и поддерживать здоровье кожи, нам необходимо не менее 30 мл воды на 1 кг веса.

А еще можно добавить в рацион больше овощей и фруктов, в которых содержится много воды и полезных микроэлементов. И не забывайте про продукты, богатые витамином С — он ускоряет выработку коллагена и положительно влияет на состояние кожи.

Увлажнитель воздуха

Один из главных врагов вашей кожи в зимний сезон — сухой воздух в помещении из-за отопительных систем. Оптимальная влажность воздуха находится в пределах 30-45%, а зимой в квартирах этот показатель снижается до 20%. Лучшим решением для спасения вашей кожи и укрепления здоровья будет покупка увлажнителя воздуха. Он помогает поддерживать оптимальный микроклимат в комнате и сохранить здоровье и красоту кожи.