Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины

Флирт и знаки внимания на рабочем месте могут вылиться в страстные отношения, но станет ли жизнь от этого лучше? Есть как минимум четыре причины, по которым служебный роман лучше свести на нет.

"Make love not war", — завещал солист группы Beatles Джон Леннон. Однако порой симпатия к человеку из трудового коллектива способна испортить и карьеру, и самооценку и жизнь в целом. Поэтому прежде, чем заниматься любовью с коллегой по работе, нужно понимать последствия. Служебный роман — это не всегда сказка со счастливым концом.

Тем, кому небезразлична профессиональная деятельность и репутация, стоит взять на вооружение ценные сведения. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" получило от психолога Полины Токаревой информацию о том, почему не стоит заводить служебный роман.

1) Чувства мешают работе — сконцентрироваться на задачах сложнее и выполняются они не столь продуктивно.

2) Если служебный роман окончится, будет особенно больно, ведь с партнером придется встречаться снова и снова на месте трудовой деятельности.

3) Сплетни о влюбленных на работе распространяются с бешеной скоростью, причем причиной расставания могут стать именно они. Хотите ударить по своему имиджу — заводите служебный роман.

4) Объект любви и страсти, который приходится коллегой, мешает самореализации на карьерном поприще. Получается, что влечение к партнеру подавляет развитие профессионального мастерства. Служебный роман — зачастую тормоз на пути к новым вехам карьеры.