Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Суббота 4 ноября

00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи 16:20"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 15:24SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства 14:14"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли 13:34Видел один раз: Лепс объявил о существовании внебрачного ребенка 12:58Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов 12:28"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко 11:21Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства 08:00Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью 06:41Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году? 04:35Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой 02:41Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию 00:23Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми 23:03Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте 22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности 18:59"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова 18:18Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 17:39Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов* 17:00"Хочет жить в нем": Пугачевой назвали невыполнимое условие для возвращения замка 16:13Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 15:45Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо 14:58Названа цель возвращения Пугачевой в Россию 14:18Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 14:11"Хочу – даю, не хочу – не даю": Лада Дэнс сделала откровенное заявление 13:33Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой 13:15Моложе на 28 лет: Максим Виторган вышел в свет с новой возлюбленной 12:31Ушла из жизни звезда сериалов "Глухарь" и "Улицы разбитых фонарей" 12:24Много кружева: Парень отреагировал на откровенный снимок Клавы Коки 12:11Свадьбе быть? Появились подробности связи Бабкиной и Шаляпина 11:50SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь 11:27Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни 11:20Ева Польна рассказала, как правильно любить "по-французски": А как без языка? 11:00У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему 10:58Добралась до Грязи: вернувшуюся Пугачеву заметили в родном доме 10:25С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением 10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения

Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения
13

Верить в предсказания или нет – личное дело каждого. Однако у россиян появился повод еще раз проанализировать свои поступки. Предупреждение адресовала провидица Инесса Алиева.

Обладательница сверхъестественных способностей рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" о распространенном суеверии, которое многие игнорируют. По словам ясновидящей, украсить придомовую территорию саженцем елки — плохая идея. Причем даже несмотря на то, что близится Новый год-2024.

С давних времен елка считалась сакральным деревом. Ее использовали в ритуальных церемониях прощания и почитали как элемент потустороннего мира. Согласно различным мистическим учениям, какой бы ни была красивой эта хвойная культура — она притягивает энергию тех, кого уже нет с нами.


Экстрасенс назвала признак скорого упокоения: если елка возле дома достигает роста хозяина, его жизнь на исходе. "Примета, которая всегда срабатывает", — отметила провидица. Так что Новый год-2024 желательно отмечать без зеленой хвои на приусадебном участке.

Ясновидящая убеждена, что елка за окном может даже разрушить личную жизнь человека. Будто бы дерево "гонит" мужчин из дома. Хотите встретить главный зимний праздник с любимым человеком — сделайте это подальше от хвойной красавицы. В Новый год-2024 стоит пойти на компромисс с Высшими силами.

5 ноября 2023, 00:03
Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарные елки знаменитостей

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
Журналистка и кандидат в президенты Ксения Собчак.
Певица Глюк`oza (Наталья Чистякова-Ионова).
Елка певицы Полины Гагариной.
Певица Валерия.
Елка певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова).
Певец Родион Газманов.
актриса Илана Юрьева с семьей.

По теме

Магические обряды на Старый Новый год: привлекаем удачу и деньги

Праздник закончился, не успев начаться: золотистый ретривер взбесился при виде елки в доме

Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году?

Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году?
Поведенческий экономист Ксения Паниди поделилась советами о том, когда лучше приобретать подарки к Новому году, чтобы избежать лишних затрат и стресса. Она подчеркнула, что покупка новогодних подарков может стать источником стресса и предновогоднего ажиотажа. Паниди отметила, что многие люди склонны откладывать покупку подарков и делать все в последний момент, что влечет за собой дополнительные расходы — как деньги, так и время и эмоциональные ресурсы.

Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой

Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой
Медицинский психолог Любовь Крушинских дала рекомендации по проведению ноябрьских праздников с максимальной пользой и отдыхом от повседневной рутины. Для тех, кто проводит много времени за компьютером, эксперт советует активные занятия на свежем воздухе, которые не нагружают зрение. Это могут быть игры на улице, походы в спортзал или бассейн, а также поездки в интересные места.

Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми

Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми
Исследование показало, что большинство россиян считают себя скорее добрыми, чем злыми людьми.

Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте

Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте
Отечность лица – проблема, с которой сталкиваются многие, но далеко не все знают, как ее решить.

Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями
Согласно исследованию, россияне все чаще предпочитают путешествовать большими компаниями. Этот тренд становится все более популярным среди отдыхающих, и влияет на выбор места проживания и организацию путешествий. Исследование показало, что россияне предпочитают путешествовать с семьей, друзьями или коллегами.

Выбор читателей

03/11ПтнРезник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 03/11ПтнВ "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 03/11ПтнДела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 03/11ПтнПохож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 03/11ПтнНазвана цель возвращения Пугачевой в Россию 03/11ПтнЛожусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея