Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения

Верить в предсказания или нет – личное дело каждого. Однако у россиян появился повод еще раз проанализировать свои поступки. Предупреждение адресовала провидица Инесса Алиева.

Обладательница сверхъестественных способностей рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" о распространенном суеверии, которое многие игнорируют. По словам ясновидящей, украсить придомовую территорию саженцем елки — плохая идея. Причем даже несмотря на то, что близится Новый год-2024.

С давних времен елка считалась сакральным деревом. Ее использовали в ритуальных церемониях прощания и почитали как элемент потустороннего мира. Согласно различным мистическим учениям, какой бы ни была красивой эта хвойная культура — она притягивает энергию тех, кого уже нет с нами.

Экстрасенс назвала признак скорого упокоения: если елка возле дома достигает роста хозяина, его жизнь на исходе. "Примета, которая всегда срабатывает", — отметила провидица. Так что Новый год-2024 желательно отмечать без зеленой хвои на приусадебном участке.

Ясновидящая убеждена, что елка за окном может даже разрушить личную жизнь человека. Будто бы дерево "гонит" мужчин из дома. Хотите встретить главный зимний праздник с любимым человеком — сделайте это подальше от хвойной красавицы. В Новый год-2024 стоит пойти на компромисс с Высшими силами.