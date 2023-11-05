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Воскресенье 5 ноября

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Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться

Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться
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С приходом межсезонных распродаж мы получаем отличный шанс обновить свой гардероб с выгодой для своего кармана. Но ажиотаж, суматоха и “вкусные” предложения часто превращают этот процесс в бесконечные и импульсивные траты. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился советами, как правильно подойти к сезону скидок, чтобы он не стал ударом по бюджету.

1. Работаем с тем, что есть

Первый шаг в подготовке к распродажам — разобрать гардероб. Это отличный повод освободить шкаф от вещей, которые вы уже не носите. Все маленькое или неподходящее вашему стилю — отдать знакомым или сдать в секонд-хэнд, все дырявое, растянутое, выцветшее — выбросить, а устаревшее — убрать хотя бы в дальний угол. Так вы не только освежите свой стиль и избавитесь от визуального шума, но и сможете составить актуальное понимание того, как сейчас выглядят ваши образы. А еще это поможет заметно освободить место в шкафу и понять, чего же на самом деле вам не хватает.

2. Составляем список

Прежде чем отправиться на охоту за скидками, составьте список того, что вам действительно необходимо. Подумайте о цветах и стилях, которые у вас уже есть в гардеробе, и отталкивайтесь от них: каких вещей не хватает? с чем еще можно будет сочетать другую одежду? Так вы сможете оценить масштаб предстоящей закупки, а соблазн набрать ненужных вещей по скидкам будет сильно меньше.

3. Выбираем базу

Самая выигрышная стратегия — покупать со скидками базовые вещи, которые легко впишутся в ваши любимые аутфиты. Отдавайте предпочтения цветам, которые уже есть в вашем гардеробе или будут с ним сочетаться, а также простым и привычным для вас фасонам. Одежда с лаконичным дизайном имеет гораздо больше шансов стать частой гостьей в ваших образах после того, как распродажа закончится. Рациональнее и выгоднее выбирать те вещи, которые будут с вами на протяжении нескольких сезонов, а сиюминутные тренды, которые выйдут из моды в конце месяца.

4. Проводим исследование

Если вы всегда мечтали почувствовать себя детективом или ученым — сейчас самое время. Изучите ассортимент магазинов, найдите нужные вещи, сравните цены в разных магазинах и маркетплейсах. Понаблюдайте, как меняется цена на протяжении месяца: так вы поймете, действительно ли предложение продавца выгодно, или он искусственно завысил цену перед распродажей.

Еще лучше, если у вас есть возможность заранее посетить магазины и примерить вещи, которые вы планируете приобрести. Это поможет избежать разочарований и лишних трат на одежду, которая на вас не сидит или средства, которые вам не подходят

5. Ограничиваем бюджет

Оценив предложения на рынке, можно поставить ограничение на сумму, которую вы можете потратить на покупки. Такое прием будет “отрезвлять” вас в магазине, когда ваши глаза загорятся от количества товаров со сниженными ценами. На оффлайн-шоппинг можно взять только ту сумму, которую вы обозначили, чтобы избежать незапланированных покупок, а во время онлайн-приобретений стоит каждый раз сверяться с бюджетом и записывать траты.

6. Оцениваем качество

Это можно сделать и до начала распродаж, посетив несколько магазинов и сравнив качество вещей. Но и в дни акций не стоит этим пренебрегать. Всегда задавайте себе вопрос: а я бы купила эту вещь без скидки? Если вы ответили положительно, то вещь определенно стоит вашего внимания. А в противном случае лучше поискать другие варианты.

7. Не поддаемся на уловки

Если вы предпочитаете онлайн-шоппинг, стоит заранее найти официальные сайты брендов и магазинов, а также проверить продавцов на маркетплейсах. В сезон распродаж мошенники часто пользуются суетой и ажиотажем, подделывая ссылки, создавая фейковые сайты и копируя картинки популярных продуктов. Покупайте только на проверенных страницах и выбирайте оригинальные товары, чтобы не стать жертвой злоумышленников. А главное — сохраняйте холодную голову и критическое мышление.

8. Уточняем срок годности

Этот совет пригодится тем, кто хочет приобрести на распродажах не только одежду, но и косметику или уходовые средства. Обязательно проверяйте, сколько понравившийся продукт можно будет использовать. Эта информация должна быть на этикетке.

Узнать срок годности можно, изучив батч-код (код из цифр и букв, которым отмечают каждую партию товара), но не всегда такая информация будет достоверной. Поэтому лучше запросите налоговую декларацию — там будет точно указано, когда товар был ввезен в страну. На распродажах могут продавать средства, срок годности которых подходит к концу, но при этом важно, чтобы вы знали, сколько времени можно безопасно использовать продукт.

5 ноября 2023, 04:21
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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