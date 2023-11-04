Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году?

Поведенческий экономист Ксения Паниди поделилась советами о том, когда лучше приобретать подарки к Новому году, чтобы избежать лишних затрат и стресса. Она подчеркнула, что покупка новогодних подарков может стать источником стресса и предновогоднего ажиотажа.



Паниди отметила, что многие люди склонны откладывать покупку подарков и делать все в последний момент, что влечет за собой дополнительные расходы — как деньги, так и время и эмоциональные ресурсы.



Чтобы избежать этого, экономист советует представить, что Новый год уже завтра и начать готовиться заранее. Такой подход поможет избежать больших очередей в магазинах и сэкономить не только деньги, но и время и эмоции.

Она также предупредила о невыгодности ожидания ноябрьской "черной пятницы" для покупки подарков. Эксперт уверена, что скидки, предлагаемые в этот день, часто являются фикцией.

Цены могут быть завышены, а затем снижены, чтобы создать иллюзию скидки. Кроме того, и в дни акций в магазинах может быть большое скопление покупателей. Паниди советует взвесить, сколько времени и усилий человек готов потратить ради небольшой экономии.

Резюмируя, стоит отметить — основной совет экономиста заключается в том, чтобы не откладывать покупку подарков на последний момент и начать готовиться заранее. Это позволит избежать стресса и переплаты, а также насладиться самим процессом выбора и приобретения подарков к важному празднику, отмечает издание "Вести Подмосковья".