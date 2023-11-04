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Суббота 4 ноября

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Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой

Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой
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Медицинский психолог Любовь Крушинских дала рекомендации по проведению ноябрьских праздников с максимальной пользой и отдыхом от повседневной рутины. Для тех, кто проводит много времени за компьютером, эксперт советует активные занятия на свежем воздухе, которые не нагружают зрение.

Это могут быть игры на улице, походы в спортзал или бассейн, а также поездки в интересные места. Физическая активность поможет расслабиться и освежить ум. Достаточно заниматься этим в домашних условиях.

С другой стороны, для людей, которым приходится много общаться на работе, подойдет отдых, предполагающий уединение и возможность насладиться тишиной. Посещение живописных мест или экскурсий может стать идеальным вариантом отдыха. Благо, осень располагает к прогулкам и путешествиям.

Тем, кто часто бывает в командировках, Крушинских рекомендует провести время с семьей. Это позволит укрепить семейные связи и насладиться взаимным общением, которое зачастую ограничено из-за рабочих обязанностей.

Важно помнить, что каждый человек имеет свои предпочтения и потребности в отдыхе. В связи с этим рекомендации психолога должны быть максимально адаптированы под индивидуальные особенности и желания каждого. Главное – провести ноябрьские праздники с пользой для себя и получить максимальное удовольствие от отдыха, отмечает RT.

4 ноября 2023, 04:35
Фото: Pixabay.com
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