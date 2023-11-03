Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Пятница 3 ноября

04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух 21:22Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости 21:08Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной 21:00Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей 20:14Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 19:45Все оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 19:28Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 19:12Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой 17:25Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности 16:56С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями
68

Согласно исследованию, россияне все чаще предпочитают путешествовать большими компаниями. Этот тренд становится все более популярным среди отдыхающих, и влияет на выбор места проживания и организацию путешествий.

Исследование показало, что россияне предпочитают путешествовать с семьей, друзьями или коллегами. Большая компания позволяет им наслаждаться путешествием в более активной и социальной обстановке. Отдых в большой группе снижает расходы на проживание и транспорт, так как они могут делиться расходами между собой.

Помимо экономических преимуществ, путешествия в большой компании также создают более яркие впечатления и позволяют делиться опытом с близкими людьми. Общение и взаимодействие с другими путешественниками добавляют новые краски в путешествие, делая его более запоминающимся и интересным.

Стоит отметить, что существует ряд путеводителей и сервисов, которые специализируются на предоставлении услуг для больших компаний. Они предлагают различные варианты проживания, туры и развлечения, которые идеально подходят для групповых путешествий. Целью подобных услуг является помощь путешественникам в вопросах организации своего времени и получении наибольшей пользы и удовольствия от поездки.

Исследование сервиса "Островок.Ru" подтверждает, что наметившийся тренд обусловлен экономическими преимуществами. Путешествия с близкими людьми создают особую атмосферу и делают поездку более яркой и запоминающейся, подчеркивает телеканал "360".

3 ноября 2023, 04:10
Фото: Pixabay.com
Газета.ru✓ Надежный источник

Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером

Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером
Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах пара может рассчитывать на яркую близость. Берем на заметку! Ежедневные оргазмы с любимым человеком случаются до поры до времени, да и то не у всех.

Обручальное кольцо после развода: как найти ему применение

Обручальное кольцо после развода: как найти ему применение
Любовь прошла, завяли помидоры, а колечко осталось – куда его теперь? Ему точно можно найти достойное применение. Далеко не всем удается вступить в брак один раз и сохранить семью на всю жизнь.

Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа?

Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа?
Зачастую, когда два осенних месяца уже на исходе, у первоклашки исчезает мотивация к учебе и желание идти в школу. Что делать в этом случае родителям – рассказывают эксперты. Когда ребенок приходит в первый класс, он сталкивается с совершенно новой жизнью: учителя, школьные предметы, дисциплина.

А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы

А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы
"Зима-холода, одинокие дома..." – задорно пел Андрей Губин в 90-е, когда ныне живущих бобров не было и в помине. К тому же у этих милых животных дома совсем не одиноко. Петербургский синоптик предупредил об опасности на дорогах из-за обильных дождей, снега и перепадов температур, пишет Neva.

Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть?

Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть?
Утро – тот еще квест на выносливость. Особенно если ты – многодетная мама. Надо не только собраться и вспомнить список дел на день. Но и не забыть про дела детей. Как помнить все и не сойти с ума? Как думаете, есть что-то общее между управлением компанией и воспитанием детей? В действительности такие разные сферы имеют много схожего.

Выбор читателей

01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной