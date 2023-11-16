Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача

Жизнь на высоких скоростях, постоянные стрессы и переутомление нередко приводят к состоянию хронической усталости, когда уже с утра нет ни сил, ни желания действовать. Большинство людей знают, что это такое, однако в официальной медицине данного диагноза нет. На практике врачи ориентируются на совокупность симптомов и назначают соответствующее лечение. О природе неприятного заболевания и современных способах терапии рассказывает Оксана Цышкова – педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги "Окситоциновая эволюция".



Проявления синдрома хронической усталости

Если даже после ночного отдыха вы ощущаете слабость и отсутствие энергии, то это является поводом для беспокойства. Какие еще симптомы могут сигнализировать о развитии недуга:

прокрастинация;

зевота, заторможенность мышления, желание отдохнуть после приема пищи;

головокружение при резком вставании;

ночные пробуждения и страхи;

тремор рук при волнении;

нежелание отстаивать свою позицию;

различные фобии как признак глубокой стадии выгорания.

Диагностика синдрома хронической усталости

Вас должны насторожить клинические проявления сразу нескольких тревожных симптомов, не связанных с каким-либо конкретным заболеванием. Синдром хронической усталости диагностируется на основании не менее двух признаков, которые не проходят в течение одного месяца:

Общая слабость;

Снижение работоспособности;

Частые ОРВИ;

Предменструальный синдром;

Головокружения;

Нестабильное сердцебиение;

Головные боли и мигрени;

Фибромиалгии — мышечные боли неясной этиологии;

Панические атаки и страхи (при запущенном процессе);

Нарушения сна и склонность к хроническим тревожным расстройствам.

Природа синдрома хронической усталости

Главной причиной болезненного состояния считается разрушающий стресс, который называют также дистресс-синдромом. О подобном явлении писал еще Ганс Селье в 30-х годах прошлого столетия. Заболевание выражается в общем адаптационном синдроме, состоящем из трех фаз:

Тревога, которая возникает в течение первых 24-48 часов после чрезвычайного раздражителя. Устойчивость организма после первоначального снижения повышается. Сопротивление или резистентность. Высокий уровень устойчивости сохраняется, если не превышены компенсаторные возможности. Истощение (дистресс). В ответ на мощное негативное воздействие происходит утрата энергетических ресурсов.

От того, на какой стадии вы находитесь, зависит не только здоровье, но и качество жизни. Поэтому каждому человеку необходимо уделять внимание своему самочувствию. Как можно проверить себя и понять, все ли в порядке?

Стадия мобилизации

Вы активны, успеваете сделать все самое главное, заботитесь о других и о себе, после пробуждения чувствуете себя вполне отдохнувшим, засыпаете легко. Это состояние означает, что кортизол на пике: надпочечники могут вырабатывать достаточное количество гормона в ответ на стресс.

Стадия выдерживания

Вы устали, но по-прежнему должны все успевать, поэтому приходится поднажать. Вам трудно уснуть, а после пробуждения все чаще появляется желание поваляться в кровати. На этой стадии организм уже настаивает на более длительном отдыхе, возможны проблемы с весом, становится сложнее уговорить себя заняться спортом, усугубляются бессонница и раздражительность.

Стадия невыдерживания

Вы хотите, чтобы вас оставили в покое. Вы устали, расстроены, плохо спите, тяжело просыпаетесь, весь день чувствуете себя разбитым. Это стадия истощения ресурсов, которая влечет за собой дисбаланс всей гормональной сферы и системную дисфункцию. Уровень энергии падает, внутренняя батарейка разряжена более чем на две трети.

"Я на нуле!": что делать?

Если вы понимаете, что находитесь на пределе, необходимо включить режим энергосбережения. Пришло время пополнять запасы, потому что следующая фаза является терминальной.

Это аварийная ситуация, и без серьезного медицинского вмешательства из нее не выкарабкаться. На таком уровне психозы, депрессии и панические атаки лечатся только медикаментозно, но одних лекарств недостаточно для полного восстановления. Что можно сделать самостоятельно:

настроить сон, особенно если нарушены биоритмы и режим;

выгружать дистресс специализированными медленными упражнениями — нейрогимнастикой с акцентом на удлиненный выдох, медитативными техниками;

на время отложить длительные кардио – и силовые тренировки. Прогулки в парке, йога, массаж, плавание — максимально допустимая активность на ближайшие месяцы.

Для восстановления бодрости потребуется не менее 4-6 месяцев, ведь вам предстоит воссоздать то, что рушилось годами — ваш энергетический ресурс. Проявите заботу о себе, помните, что именно хронический дистресс в запущенной форме — основной фактор большинства серьезных проблем со здоровьем.