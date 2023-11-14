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Вторник 14 ноября

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Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября
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Какая теплая осень в этом году! Погода располагает к тому, чтобы не сидеть дома, ведь вокруг столько интересного. Театры, выставки, концерты – такое точно нельзя пропустить! Выбирайте лучшее!

ШОУ

"Ну-ка, все вместе!". Финал.

В грандиозном гала-концерт финалистов шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия" участвуют Валерия, Алсу, Хабиб, NATAN, Таисия Повалий и Алексей Глызин. Всем пришедшим на концерт представится уникальная возможность впервые вживую услышать известный хит Игоря Крутого "Буду я любить" в исполнении дуэта Алсу и NATAN. Вести масштабный концерт будут неподражаемый глава сотни жюри Сергей Лазарев и бессменный ведущий шоу Николай Басков. Но и они не оставят своих фанатов без музыкальных подарков: Николай Басков порадует исполнением песни "Ты далеко" в дуэте с Таисией Повалий, а Сергей Лазарев споет "Яркий вкус малины".

21 ноября, Crocus City Hall.

КОНЦЕРТ

Искра Live

Это первый концерт Яндекс Музыки с яркими молодыми исполнительницами, которых слушатели сервиса открыли благодаря системе персональных рекомендаций "Моя волна". На сцену выйдут Наша Таня, Liili и Амура и представят живые выступления в формате шоу-кейсов. Артисты специально д разработали новые форматы своих выступлений, которые позволят максимально погрузить зрителей в их творчество – Наша Таня исполнит часть программы в акустическом формате, а Liili и Амура выступят в сопровождении живых музыкантов.

16 ноября, концертное пространство "Урбан".

Фото: пресс-служба

ДЖАЗ

"Восточные сказки"

Джазовый оркестр Петра Востокова представит необычную программу, посвященную ориентальному джазу XX века. В этот вечер прозвучит классика раннего джаза, связанная с восточными мотивами, знаменитые композиции Хуана Тизола, отрывки из "Дальневосточной сюиты" Дюка Эллингтона, произведения советских джазовых оркестров на кавказскую тему и джазовые аранжировки классических мелодий восточной тематики. Слушатели смогут услышать арабские сказки "Шехеразады" и захватывающий "Танец с саблями" в джазовой версии, "Караван" и другие легендарные композиции, ставшие классикой мирового джаза.

20 ноября, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Чеховская студия" в Москве

Необычный коллектив был создан в 2006 году при доме-музее А.П.Чехова в Мелихово. Местоположение обусловило репертуар театра, который состоит полностью из произведений великого русского писателя. "Чеховская студия" стала постоянным резидентом новой театральной московской площадки под названием Театр в Хамовниках. Именно здесь можно увидеть лучшие спектакли страны, специально отобранные для взыскательного московского зрителя. Например, Студия покажет легендарный спектакль – классическую постановку "Дядя Ваня" режиссера Кирилла Лоскутова. Зритель погрузится в аутентичную чеховскую атмосферу в центре Москвы.

28 ноября, Театр в Хамовниках.

Фото: пресс-служба

"Фортуна"

Спектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой ставят молодые режиссеры Елизавета Шахова и Иван Рябенко – выпускники Оперно-драматической студии Ивана Поповски. Ныне заместитель художественного руководителя Театра Елены Камбуровой, Поповски более 30 лет назад покорил театральный мир своей постановкой "Приключение". Теперь, благодаря его ученикам, зрители увидят в театре пьесу "Фортуна", которая почти не имеет сценической истории.

17, 28 ноября, театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой.

Фото: пресс-служба / Александр Иванишин

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!" Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… В ролях: Иван Мамонов, Татьяна Веденеева, Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников и другие.

24 ноября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

Творческий вечер Владимира Шклярова

Вечер посвящен 20-летнему творческому юбилею прославленного тановщика. Впервые в Москве заслуженный артист России, премьер Мариинского театра выйдет на сцену в спектаклях, по праву признанных жемчужинами мирового балета. Вместе с ним выступят его блистательные партнерши: прима Мариинского театра Виктория Терешкина и молодая звезда, первая солистка театра блистательная Мария Хорева. В первом отделении вечера зрители перенесутся в таинственное царство теней из балета "Баядерка", где Владимир Шкляров предстанет в роли Солора, а Мария Хорева воплотит образ Никии. Во втором отделении будет показан балет "Шехеразада", в котором юбиляр исполнит чувственно-виртуозную партию Золотого раба, а Виктория Терешкина выступит в роли царственной Зобеиды.

20 ноября, Кремлевский Дворец.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Поющий поросенок"

Вас ждет яркая музыкальная сказка для самых юных зрителей от Сергея Козлова – автора "Ежика в тумане" и "Львенка и Черепахи". "Поющий поросенок" — одна из самых смешных и ироничных пьес — поставлена специально для этого театра. Получилась легкая, смешная и очень интересная история, созданная одним из самых известных детских сказочников, ставшим писателем-классиком еще при жизни. В спектакле есть место не только добру и смелости, но также важным темам о хрупкости красоты и ценности настоящей дружбы. А узнаваемые образы главных героев, увлекательные интерактивы, живое исполнение веселых песен не позволят скучать даже взрослым.

19 ноября, Детская сцена Театра сатиры.

АРТ-ОБЪЕКТ

"Торосы"

Работа художника из Северодвинска Данилы Пилит "Торосы" – четвертый объект фестиваля, который проходит на улицах столицы. .Художник работает в направлениях ленд-арта, паблик-арта и перформанса и широко известен деревянными пространственными композициями, арт-объектами и инсталляциями, которые можно встретить в Архангельске, Мурманске, Териберке, Находке, Владивостоке, а также в ряде городов Норвегии. В своем творчестве автор экспериментирует с природными материалами и вторсырьем. Свои произведения Данила создает из деревянных брусьев, поднятого со дна моря металлолома и льда.

15 ноября, территория КЦ "Москвич".

Фото: пресс-служба

14 ноября 2023, 13:24
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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