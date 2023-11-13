Три этих ритуала помогут сохранить новогоднее настроение до праздника

Впереди самый добрый семейный праздник. Его одинаково любят и дети, и взрослые. Расскажем, как же не "перегореть" до конца декабря и сохранить волшебный настрой.

Отсутствие предпраздничного настроя и ощущения чуда может испортить любую новогоднюю вечеринку. Она превратится из праздника в рутину и испытание для нервной системы. Как же не "перегореть" до 31 декабря? Психолог Виктория Шиманская поделилась секретом. Ее слова цитирует интернет-издание Neva-Today.

Для сохранения праздничного настроя необходимо соблюдать три простых правила:

Определить цели года, выполнение которых принесет полное удовлетворение после его завершения. Закончить все дела, которые ранее были запланированы. Если даже все получилось не так гладко, как хотелось бы, не расстраиваться. Важно провести работу над ошибками, сделать правильные выводы. Начинать украшение интерьера не раньше, чем вторая половина декабря. За это время новогоднее убранство не успеет надоесть.

Ura.ru пишет, что планирование новогодних развлечений также лучше оставить до декабря. Необходимо учесть пожелания каждого члена семьи, чтобы каникулы оставили приятные впечатления для всех.

