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Воскресенье 12 ноября

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Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине

Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Бывают моменты, когда жизнь кажется однообразной и тусклой. Появляется желание раскрасить ее яркими красками и улучшить настолько, чтобы почувствовать себя счастливой. О том, как женщине стать хозяйкой своей судьбы и привнести в нее приятные изменения, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин и топ-исполнительниц в жанре World Music в Австралии.

Правило 1: Сделайте начало дня ярким

Не стоит недооценивать значимость утренних часов. Как вы проведете их, так пройдет и весь оставшийся день. Если хотите, чтобы все сложилось наилучшим образом, – откажитесь от быстрого подъема с кровати по будильнику. Кофе на бегу, бутерброд вместо вкусного завтрака – все это не настраивает на благополучный лад.

Позвольте себе королевские замашки: вставайте медленно и неторопливо, как будто вы никуда не спешите. Для этого нужно всего лишь завести будильник на 10-15 минут раньше. А если начнете ложиться спать вовремя – не будете терять драгоценное время ночного отдыха.

Чтобы звон будильника не раздражал и не заставлял вздрагивать, установите приятную мелодию. Отлично подойдет медленная негромкая музыка, настраивающая на комфортный переход от сна к бодрствованию. Обязательно придумайте для себя утренний ритуал, который будете выполнять каждый день. Это может быть массаж стоп, танец или чаепитие с кусочком шоколадки. Все это позволит просыпаться с удовольствием и радоваться предстоящему дню. Вы сразу почувствуете положительные изменения в самочувствии и настроении. Больше не будет утренней суеты, которая приводит к раздражительности и усталости.

Правило 2: Занимайтесь любимым делом

Идеальный вариант для каждой из нас – заниматься тем, что нравится, заряжает позитивной энергией и дарит ощущение счастья. Но в жизни не всегда выходит так, как мы хотим. Иногда приходится выполнять работу, которая не радует, но дает возможность нормально существовать. Такая деятельность выматывает и может привести к выгоранию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь двумя советами:

  • Поймите, что это не навсегда. Не позволяйте негативным эмоциям взять верх над вами. Воспринимайте нелюбимое дело как вынужденную меру или как сложный период, который скоро пройдет.

  • Не переставайте искать для себя наиболее подходящие варианты. Чтобы сменить работу, нужно действовать. Не ждите, что перемены к лучшему сами войдут в вашу жизнь. Ищите такое занятие, которое будет дарить вам радость, и даже не сомневайтесь в том, что вы его найдете.

Правило 3: Будьте честны с окружающими и с собой

Когда есть желание сказать о чем-то, но нет возможности этого сделать, либо приходится говорить неправду, мы испытываем стресс. На душе тяжело и немного стыдно из-за своей трусости. Если хотите стать счастливой – говорите людям правду и будьте честны с собой. Это не значит, что нужно хамить окружающим или оскорблять их. Просто не бойтесь показывать себя «‎настоящую»‎ и не скрывайте своих истинных желаний. Чтобы люди лучше понимали вас, они должны знать о том, чего вы хотите.

Не забывайте о честности с собой: не оправдывайте свои плохие поступки. Каждая из нас несет полную ответственность за то, что приходится говорить и делать. И если вы пытаетесь заглушить в себе чувство вины, то ни о какой откровенности с окружающими не может быть и речи. Такое замечательное качество, как честность, позволит всегда быть в ладу с совестью. Вам не придется испытывать чувство стыда, и вы не будете бояться разоблачений.

Примите себя такой, какая вы есть, со всеми достоинствами и недостатками. Позвольте быть неидеальной – ведь совершенных людей не существует. И начинайте работать со своими минусами, постепенно исправляя их. Делайте это с позитивным настроем, помня о том, что работа над собой помогает стать лучше.

Каждая из нас имеет возможность сделать себя счастливой. Нужно только оглянуться вокруг, увидеть цель и начать двигаться к ней. Не бойтесь экспериментировать и не принимайте сложности как должное. Не забывайте о том, что это просто чёрная полоса, за которой обязательно последует белая.

12 ноября 2023, 09:04
Фото: StockSnap/pixabay.com
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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