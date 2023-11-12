Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине

Бывают моменты, когда жизнь кажется однообразной и тусклой. Появляется желание раскрасить ее яркими красками и улучшить настолько, чтобы почувствовать себя счастливой. О том, как женщине стать хозяйкой своей судьбы и привнести в нее приятные изменения, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин и топ-исполнительниц в жанре World Music в Австралии.



Правило 1: Сделайте начало дня ярким



Не стоит недооценивать значимость утренних часов. Как вы проведете их, так пройдет и весь оставшийся день. Если хотите, чтобы все сложилось наилучшим образом, – откажитесь от быстрого подъема с кровати по будильнику. Кофе на бегу, бутерброд вместо вкусного завтрака – все это не настраивает на благополучный лад.

Позвольте себе королевские замашки: вставайте медленно и неторопливо, как будто вы никуда не спешите. Для этого нужно всего лишь завести будильник на 10-15 минут раньше. А если начнете ложиться спать вовремя – не будете терять драгоценное время ночного отдыха.

Чтобы звон будильника не раздражал и не заставлял вздрагивать, установите приятную мелодию. Отлично подойдет медленная негромкая музыка, настраивающая на комфортный переход от сна к бодрствованию. Обязательно придумайте для себя утренний ритуал, который будете выполнять каждый день. Это может быть массаж стоп, танец или чаепитие с кусочком шоколадки. Все это позволит просыпаться с удовольствием и радоваться предстоящему дню. Вы сразу почувствуете положительные изменения в самочувствии и настроении. Больше не будет утренней суеты, которая приводит к раздражительности и усталости.

Правило 2: Занимайтесь любимым делом

Идеальный вариант для каждой из нас – заниматься тем, что нравится, заряжает позитивной энергией и дарит ощущение счастья. Но в жизни не всегда выходит так, как мы хотим. Иногда приходится выполнять работу, которая не радует, но дает возможность нормально существовать. Такая деятельность выматывает и может привести к выгоранию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь двумя советами:

Поймите, что это не навсегда. Не позволяйте негативным эмоциям взять верх над вами. Воспринимайте нелюбимое дело как вынужденную меру или как сложный период, который скоро пройдет.

Не переставайте искать для себя наиболее подходящие варианты. Чтобы сменить работу, нужно действовать. Не ждите, что перемены к лучшему сами войдут в вашу жизнь. Ищите такое занятие, которое будет дарить вам радость, и даже не сомневайтесь в том, что вы его найдете.

Правило 3: Будьте честны с окружающими и с собой

Когда есть желание сказать о чем-то, но нет возможности этого сделать, либо приходится говорить неправду, мы испытываем стресс. На душе тяжело и немного стыдно из-за своей трусости. Если хотите стать счастливой – говорите людям правду и будьте честны с собой. Это не значит, что нужно хамить окружающим или оскорблять их. Просто не бойтесь показывать себя «‎настоящую»‎ и не скрывайте своих истинных желаний. Чтобы люди лучше понимали вас, они должны знать о том, чего вы хотите.

Не забывайте о честности с собой: не оправдывайте свои плохие поступки. Каждая из нас несет полную ответственность за то, что приходится говорить и делать. И если вы пытаетесь заглушить в себе чувство вины, то ни о какой откровенности с окружающими не может быть и речи. Такое замечательное качество, как честность, позволит всегда быть в ладу с совестью. Вам не придется испытывать чувство стыда, и вы не будете бояться разоблачений.

Примите себя такой, какая вы есть, со всеми достоинствами и недостатками. Позвольте быть неидеальной – ведь совершенных людей не существует. И начинайте работать со своими минусами, постепенно исправляя их. Делайте это с позитивным настроем, помня о том, что работа над собой помогает стать лучше.

Каждая из нас имеет возможность сделать себя счастливой. Нужно только оглянуться вокруг, увидеть цель и начать двигаться к ней. Не бойтесь экспериментировать и не принимайте сложности как должное. Не забывайте о том, что это просто чёрная полоса, за которой обязательно последует белая.