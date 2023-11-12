Почему доверие – это ключ к здоровым отношениям?

Психолог цифр и цвета Полина Пименова рассказала, на каких важных пунктах строится умение и способность любого человека доверять.



Многие люди сталкиваются с проблемой доверия. Сложно доверять другим когда за плечами болезненный опыт, предательства и обманы. Отсутствие доверия разрушает не только отношения с близкими людьми, но и в целом губительно для человека. Ведь за этим скрывается отсутствие безопасности и излишняя подозрительность. Не доверяя людям мы перестаем доверять сами себе, что ведет к дисбалансу внутреннего состояния.

Процесс формирования доверия начинается еще в раннем детстве, так как это убеждение ребенка в безопасности мира в целом. Родители и близкие люди заботятся о малыше и формируют его эмоциональную связь с миром. Безусловно, что и личные характеристики и природные данные наделяют нас уверенностью в себе, способностью сострадать и проявлять эмпатию.

Психолог цифр и цвета Полина Пименова утверждает, что доверие очень важно для каждого человека, так как помогает выстраивать долгосрочные отношения не только личные, но и для взаимоотношений с людьми, укрепляя связи. Без доверия сложно существовать в социуме и поддерживать контакты, строить бизнес и личную жизнь. Доверие повышает нашу уверенность, самооценку и эмоциональное состояние.

Вместе с тем существует доверчивость. И важно понимать разницу между доверием и доверчивостью. Доверие базируется на опыте и в основе его лежит осознанность человека, а доверчивость – это отсутствие опыта и некая наивность. Взращивать в себе доверие помогает доверие к миру в целом. Понимая, что мир безопасен и надежен, нам легче через веру принимать и доверять людям.

Взрослые люди могут формировать доверие в течение всей жизни. Это происходит через общение с другими людьми, через личный опыт, через образование и культурную среду. Важны готовность и желание в выстраивании здоровых и полноценных отношений. Ведь негатив прошлого опыта всегда можно исправить и начать выстраивать свою жизнь иначе.

У специалистов помогающих профессий найдется масса инструментов помочь выйти на новый уровень осознанности и сделать свою жизнь счастливее. Самыми быстрыми способом является работа с нашим бессознательным. Так как весь негативный опыт закладывается на нескольких уровнях, через работу с бессознательными процессами в нашей памяти мы навсегда способны избавиться не только от нашего печального опыта, но и затронуть слои где наши родители проживали опыт обмана и разочарования. Тем самым блокирование негативных опытов в нашей родовой системе также будет положительно сказываться на нас.

Мы живем в удивительное время, когда уровень работы с нашими жизненными негативными опытами достигает невероятных и скоростных методов. Нейропрограммирование, работа с бессознательным – это лишь немногое, что позволит изменить вашу жизнь и сделать вас счастливым. Важным и ключевым моментом является лишь ваша готовность идти к исцелению, а вместе с этим довериться миру и новым возможностям, которые позволят выстраивать доверительные отношения в вашей жизни.