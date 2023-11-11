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Суббота 11 ноября

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3 способа противостоять своим негативным установкам

3 способа противостоять своим негативным установкам
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Психолог цифр и цвета Полина Пименова объяснила, почему важно избавляться от негативных убеждений, и рассказала, как это сделать.

Ментальные блоки формируются у человека еще в детстве. С годами положение усугубляется, ведь мы накапливаем множество контактов с людьми, а вместе с ними и деструктивных убеждений, которые отравляют и парализуют нашу жизнь. Ментальные блоки – негативные убеждения живут в нашем бессознательном и имеют несколько уровней:

• Базовый: система взглядов, привитая окружением;

• Генетический: образ мыслей, унаследованный на биологическом уровне и регулярно пополняющийся по мере накопления опыта;

• Исторический: перемещенные в настоящее понятия о недавнем прошлом социума, некий культурный код;

• Уровень Души – сложный и таинственный уровень восприятия, но работая с ним можно быстрее добиться результатов.

Психолог цифр и цвета Полина Пименова объяснила, что отследить негативные убеждения — первый шаг к тому, чтобы понять, что они абсолютно не имеют отношения к реальности. Меняя реакции на повседневные события, вы блокируете обслуживание навязанных чувств и создаете почву для позитивных перемен в жизни.

Фото: Полина Пименова

Выпишите все негативные убеждения, которые сидят в голове и блокируют развитие и подавляют вас. Напротив каждого негативного утверждения напишите определение в позитивном ключе и в настоящем времени. Это поможет сместить фокус внимания с негативного на позитивное мышление. А после найдите в обычной жизни неоспоримое подтверждение положительного определения.

Например, частое высказывание наших родителей или бабушек и дедушек "Не жили богато – нечего и начинать". Заменяем негативное убеждение на положительное, не употребляя частицу не. "Деньги легко приходят в мою жизнь". Найдите тех людей, кому по вашему мнению легко удается зарабатывать, занимаясь любимым делом. Пусть эти люди вдохновляют вас, показывая, что навязанное утверждение не имеет под собой почвы, и вы также способны привлекать деньги в свою жизнь. Более того, прочитывая положительные высказывания каждый день, чувствуйте эмоции, свое состояние в этот момент. Пусть фразы вживаются в ваше новое восприятие, программируя вас положительно.

Самостоятельно сложнее работать с негативными установками. Возможно кому-то потребуется помощь специалиста, работающего с нашими бессознательными процессами, и результат будет достигнут в разы быстрее, так как наш хитрый ум играет с нами и не позволяет самостоятельно погружаться в глубокие слои сознания и бессознательного. Выбирайте грамотного специалиста, и вы увидите поразительные изменения.

Вторым и важным шагом борьбы с негативным мышлением будут медитации. Они благотворно влияют на состояние и, находясь в позитиве, легче отследить токсичное влияние других людей на вас. А также проще контролировать свои эмоции по отношению не только к другим, но и к себе. Состояние спокойствия позволит концентрироваться на радости и умиротворении и отпускать все внутренние диалоги. Концентрируйтесь на внутреннем состоянии, наблюдайте за происходящем, но не увлекайтесь. Смотрите на жизнь со стороны, проживая чувства внутри и будьте спокойны.

Третьим шагом будет анализ вашего окружения. Есть прекрасное выражение "Свита делает короля". Будьте в окружении позитивно настроенных людей, своих единомышленников, людей, которые далеки от осуждения и обсуждения кого-либо. Найдите тех, кто увлечен своим делом, чаще всего это счастливые люди. Они могут стать примером и вдохновением для вас. Люди вокруг нас являются нашими зеркалами. Они подсвечивают как позитивные, так и негативные ваши стороны. Научитесь анализировать и брать ответственность за жизнь в свои руки.

Можно исследовать жизнь самостоятельно и погружаться через самопознание, а можно довериться специалистам, которые помогут найти более короткий путь, чтобы совместно с вами сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Нет волшебных таблеток, и это надо понимать. Никто кроме вас не сделает вашу жизнь полноценной и изобильной. Ваша жизнь – в ваших руках. И ваша задача – проживать эту жизнь в счастье!

11 ноября 2023, 17:19
Фото: Fotorech/pixabay.com
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