Как сэкономить в черную пятницу: советы от эксперта

Разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа Ольга Кузнецова раскрыла способы, которые помогут сберечь кошелек в процессе покупок.



Многие покупки в дни распродаж делаются нами необдуманно и импульсивно. Как правило, через несколько дней возникает искреннее недоумение, зачем нужен был очередной джемпер или еще одна пара кроссовок. Если в семье есть дети, можно изрядно потратиться на игрушки, которые были отложены в онлайн-корзине и в день X стали стоить дешевле. Как доставить себе радость от покупок, но при этом не потратить лишнего? Рассказывает основатель проекта "ФинБорд" Ольга Кузнецова.

Нет ничего плохого, чтобы ждать черной пятницы, когда действительно желанная вещь будет стоить намного дешевле и вы сможете себе ее позволить. Другое дело, подойти к процессу покупки осознанно, а не скупить заодно еще несколько товаров, "ударив" по кошельку, а еще хуже – воспользовавшись кредитной картой. Отличным способом контролировать семейный бюджет, беречь его от спонтанных покупок является система фондирования.

"Каждый может создать виртуальные конвертики для накопления денег, и таким образом обрести надежных помощников в структурировании своих финансов, – рассказывает Ольга Кузнецова. – Что это такое? Система простая – вся сумма денег, которая приходит на счет, по определенному правилу (процентам) распределяется на различные нужды. Таким образом, все затраты, необходимые платежи, занятия для детей, продукты составят 100 процентов этой суммы. Но важно также и сделать "заначку" – пусть 1%, но обязательно. Такие конвертики-заначки можно называть так, как позволит фантазия – "на свою красоту", "на подарки без повода", "могу потратить, но не хочу", "могу потратить и трачу" и т.д. Это будет некой подушкой безопасности, неприкосновенным запасом, а также способом в нужный момент воспользоваться средствами, не "залезая" в основной фонд. Эта привычка в скором времени приведет к пониманию, что жизнь стала более понятной, легкой, структурированной. И распоряжаться средствами будет гораздо комфортнее".

Когда все "посчитано", а точнее лежит по фондам, можно легко радовать себя покупками и не утягивать ремень после того, как распродажа закончится. Если не совершать необдуманных шагов, черная пятница станет отличным способом закупить новогодние подарки или воспользоваться другим выгодным предложением. Главное – отталкиваться не только от того, что хочется купить, а какие возможности для этого есть. Чем больше конвертиков на непредвиденные расходы, тем приятнее будет шопинг.

"В спонтанных покупках нет ничего плохого, – говорит Ольга Кузнецова. Можно же, например, порадовать ребенка книжкой или интересной игрой без повода? Конечно! Но когда человек отталкивается от того, сколько он может потратить – это в конечном итоге позволяет экономить и контролировать процесс ненужных и необдуманных трат. Весь смысл фондов-конвертиков – уложиться именно в ту сумму, которая есть. А если на что-то не хватает, не надо перекладывать деньги из одного фонда в другой с обещанием вернуть в следующий раз. Тогда весь смысл фондирования теряется. Лучше подумать о том, как можно заработать дополнительно. К счастью, мы живем в такое время, когда возможности есть на каждом шагу – важно уметь их разглядеть: удаленная работа, сдельные подработки, ассистирование и многое другое".