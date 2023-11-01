Обручальное кольцо после развода: как найти ему применение

Любовь прошла, завяли помидоры, а колечко осталось – куда его теперь? Ему точно можно найти достойное применение.

Далеко не всем удается вступить в брак один раз и сохранить семью на всю жизнь. Примеров уйма и среди рядовых россиян, и среди звезд шоу-бизнеса. Взять ту же Аллу Пугачеву, о перипетиях судьбы которой пишет телеканал "360". Знаменитость выходила замуж пять раз и частенько снимала обручальное кольцо.

После развода у женщин нередко возникает вопрос о том, что делать с заветным украшением с безымянного пальца. Как найти ему применение, узнало интернет-издание "Подмосковье сегодня" в беседе с экстрасенсом Инной Мишиной.

Ясновидящая предлагает отдать ненужный символ брака на благотворительность или же принести в ювелирную мастерскую для переплавки в кулон или брошь. Специалист уверена, что обручальное кольцо хранит энергетику прошлых отношений, поэтому хранить его дома категорически нельзя, а также не стоит его дарить и передавать в наследство.

Отказавшись от драгоценного напоминания о бывшем партнере, будет проще и легче принять в жизнь новые счастливые отношения. После развода жизнь только начинается. Пример — голливудский актер Ченинг Татум. Пятый канал информирует, что после расставания с бывшей он встретил очередную любовь, а на ее руке уже сияет обручальное кольцо — дело идет к свадьбе.