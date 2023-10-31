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Вторник 31 октября

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А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы

А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы
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"Зима-холода, одинокие дома..." – задорно пел Андрей Губин в 90-е, когда ныне живущих бобров не было и в помине. К тому же у этих милых животных дома совсем не одиноко.

Петербургский синоптик предупредил об опасности на дорогах из-за обильных дождей, снега и перепадов температур, пишет Neva.Today. В российской столице погода тоже готовит сюрпризы: по данным сайта "Вести Подмосковья", после резкого потепления на этой неделе начнется похолодание. А пока народ надевает теплые носки и прячется от ветра, бобры строят плотины и хатки.

Ветки, палки и глина — вот что припасают крупные грызуны из отряда млекопитающих для своих сооружений. Плотины им нужны для передвижения зимой и поиска еды под ледяной коркой водоемов. А в хатках бобры укрываются от холодов суровой зимой. Так что строительство для них в преддверии зимы — дело крайне ответственное.

Телеканал "360" предупреждает, что при встрече с бобрами лучше их не тревожить. Сейчас эти милые животные тренируют свою выносливость и готовятся выживать в не самых благоприятных условиях.

31 октября 2023, 04:05
Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

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