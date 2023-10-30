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Как работа ночью влияет на наш организм?

Как работа ночью влияет на наш организм?
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Камила Исаева

Камила Исаева

 Эксперт по воспитанию и развитию детей. Врач-натуропат, фито и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог.

Ночные смены не самым лучшим образом отражаются на красоте и здоровье. Выдержать такой режим сложно: довольно быстро человек начинает ощущать, что организм дает сбои. В чем же именно заключается вред ночной работы, и какие органы и системы страдают в первую очередь?

Сбой биоритмов

Ночная работа является фактором риска для здоровья человека. Наш организм подчиняется циркадному ритму, запрограммированному внутренними часами, которые влияют на многочисленные физиологические процессы, гормональную секрецию, прием пищи, чередование бодрствования и сна.

Существование биоритмов указывает на то, что каждое действие должно происходить в определенное время суток. На наши биологические часы влияют такие внешние факторы, как прием пищи, физическая активность, сон и отдых. Если день и ночь "перепутаны", они могут рассинхронизироваться.

Последствия ночной работы

Когда люди начинают трудиться в тяжелом сменном графике, то, так или иначе, сталкиваются с негативными последствиями. Некоторые симптомы наступают уже через несколько дней, но более тяжелые расстройства проявляются гораздо позже.

Проблемы с засыпанием

Когда биологические ритмы сбиваются, человеку сложно уснуть. Он может ощущать сильную усталость, но при этом долго ворочаться в кровати. Продолжительность ночного отдыха сокращается на 1-2 часа даже при условии, что человеку никуда не надо вставать. Все это изматывает и приводит к синдрому хронической усталости

Сердечно-сосудистые заболевания

Высокое кровяное давление и инсульт являются возможными последствиями ночной работы. В крови повышается уровень холестерина, что провоцирует инфаркты. По статистике люди, которые вынуждены работать ночью, на 40% чаще сталкиваются со сбоями в работе сердца и сосудов, если сравнивать их с теми, кто трудится днем

Проблемы с гормонами

Инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и отвечающий за регулирование уровня сахара в крови, также модулируется циркадным ритмом. Эксперименты показывают, что ночная работа приводит к резистентности к инсулину и приводит к повышению уровня сахара в крови, к развитию диабета 2 типа. Под влиянием гормонов возрастает риск ожирения.

Сбои в работе иммунной системы

Хроническое ограничение сна уменьшает активность лейкоцитов и антител. Оно приводит к снижению способности иммунной системы запоминать инфекционные атаки. Немецкие исследователи выяснили, что люди, частично лишенные сна, после прививки от гепатита А производят меньше антител, чем те, кто высыпался. И такое состояние сохраняется даже спустя год после отказа от ночных смен.

Иммунная система "запоминает" личность инфекционных агентов, воздействию которых она подвергается, точно так же, как наш мозг создает воспоминания: он записывает их во время бодрствования и объединяет во время сна. Таким образом, сокращение времени ночного отдыха влияет на эффективность нашей когнитивной и иммунной памяти.

Обострение воспалительных процессов

В природе большинство иммунных клеток ночью испытывают ограниченный пик противовоспалительной активности. Когда сон короткий, иммунная система продлевает эту активность, которая остается высокой до тех пор, пока не будет устранен дефицит качественного ночного отдыха. А это говорит о том, что в организме повышается воспаление! Что, в свою очередь, может объяснить, почему риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта выше у тех, кто мало спит.

Дефицит сна негативно влияет почти на все органы и системы организма. Важно учитывать это, если вы работаете в ночную смену, и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы отслеживать состояние своего здоровья и при необходимости вовремя принимать меры по его восстановлению

30 октября 2023, 00:05
Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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