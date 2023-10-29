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Воскресенье 29 октября

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Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября
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Вокруг столько всего интересного и даже замечательного! Не пропустите эти спектакли, концерты и выставки!

СКОРО

"Зверь"

Пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, не утратила своей остроты — наоборот, в свете сегодняшних событий на мировой арене, она звучит сверхактуально. То, что для советского зрителя было притчей, одним из возможных вариантов будущего, приобрело в XXI веке угрожающие очертания реальности. Действие происходит на руинах цивилизации, погибшей то ли в результате мировой войны, то ли ядерной катастрофы, уничтожившей человечество. Те немногие, кто смог уцелеть, покалечены морально и физически — они превратились в мутантов, потерявших память. Главные герои, Отец, Мать и Дочь, ищут себе подобных: скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах, питаются, чем придется... Все меняется с появлением Зверя – странного существа, покрытого шерстью. Режиссер: Вячеслав Долгачев.

18 ноября, Московский Новый драматический театр.

Фото: пресс-служба

"Гример"

"Гример" — необыкновенное путешествие во времени и пространстве наогромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник.

11 и 18 ноября, Новый театр.

Фото: пресс-служба

"Космос"

Татьяна живет в провинциальном городке и работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. В главной роли – Виктория Исакова.

11 и 12 ноября. театр им. Пушкина.

Фото: пресс-служба / Илья Вардянян

"И снова с наступающим!"

Вас ждет откровенный мужской разговор про жизнь, любовь, семью... Знаменитый телеведущий Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он выносит праздничный стол на лестничную площадку и собирается отмечать праздник в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед Мороз, который оказывается однокурсником успешного продюсера. Только у него жизнь сложилась далеко не так благополучно. В ролях: Леонид Ярмольник, Борис Шувалов, Александр Вдовин и другие.

10 ноября, 9 декабра, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Панк-сказка"

Этой осенью любимые песни "Короля и Шута" обретут новое звучание и превратятся в симфоническую панк-сказку, в которой зрители отправятся в путешествие по фантастическим мирам группы — "Лесник", "Прыгну со скалы" и другие хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа и в сопровождении светового шоу. На многоуровневой сцене разместятся более 120 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен "Короля и Шута", а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист.

12 ноября - Санкт-Петербург, 18 ноября – Екатеринбург, 24 и 25 ноября – Москва, 8 декабря – Казань.

Фото: пресс-служба

"Щелкунчик"

"Щелкунчик" в постановке театра "Русский балет" – настоящая классическая постановка с огромной массовкой и участием учеников балетных школ — будущих звезд балета. История чудес начнется в фойе театра, где гостей представления будут встречать сказочные персонажи в красочных костюмах. Для полного погружения в атмосферу сказки у маленьких зрителей будет возможность примерить пачку и пуанты и сделать фото с артистами балета.

11 ноября, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

МУЗЕЙ

Бахрушинский приглашает

В день 129-летия со дня основания Бахрушинский музей подготовил для посетителей большую экскурсионную программу. Попасть на экскурсии во всех филиалах музея можно будет бесплатно. В Домах-музеях Марии Ермоловой и Михаила Щепкина гостей примут по предварительной регистрации. На эксклюзивную экскурсию в Музей-квартиру Майи Плисецкой смогут попасть победители розыгрыша в социальных сетях музея. В Театральном музее в Зарайске на экскурсионный сеанс объявлен свободный вход. Серия тематических экскурсий станет подарком для посетителей в честь памятной даты музея.

29 октября.

Фото: пресс-служба

"Реставраторы. Новый слой"

Эта выставка посвящена искусству восстановления и сохранения произведений искусства. В экспозиции представлены памятники культуры и архитектуры XVII-XXI столетий из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы – фрески, иконы, гравюры и наличники, возрожденные студентами-реставраторами ведущих профильных учебных заведений Москвы.

До 3 декабря, Подземный музей парка "Зарядье".

Фото: пресс-служба

ШОУ

"Пиратская станция"

Культовый фестиваль отметит юбилей премьерой drum’n’bass шоу в Москве. Любителей электронной музыки ждет грандиозное шоу в постановке современных режиссеров при участии театральных и цирковых артистов, каскадеров и танцоров. Мощнейшие декорации и оригинальные спецэффекты превратят фестиваль электронной музыки в настоящий театр. В 2023 году спектакль посвящен тайне исчезновения Атлантиды — мифического государства-острова, сгинувшего в пучине океана. Много веков люди пытаются разгадать ее секрет и лишь тому, кто не побоится совершить погружение, полное чудес и опасностей, откроется тайна, хранимая темной водой…

4 ноября, VK Stadium.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

Этот театральный бестселлер основан на 20 хитах бит-квартета "Секрет". Самый романтичный мюзикл уже посмотрели почти 600 тысяч зрителей из разных городов нашей большой страны. В центре сюжета – захватывающая история, события которой развиваются в Ленинграде 80-х годов, время больших надежд, неформальных молодежных движений, новый культурных направлений. В ролях: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Дарья Январина, Юлия Довганишина, Арина Постникова, Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.

1-30 ноября МДМ.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

"Симфоджаз"

На сцену Светлановского зала выйдут сразу два оркестра – Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашёва и Большой джазовый оркестр Петра Востокова. За дирижерский пульт встанет маэстро Сергей Кондрашев, а Петр Востоков на этот выступит в роли солиста-трубача. Об удивительных судьбах музыкантов, ставших родоначальниками российского симфоджаза, расскажет популярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер. В программу концерта включены редкие или считавшиеся утраченными произведения корифеев отечественного джаза.

30 октября, Московский Международный дом музыки.

Фото: пресс-служба

29 октября 2023, 10:22
Фото: Bocharov Denis / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Что использовать для подготовки к ЕГЭ?

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Какие информационные ресурсы использовать ученикам для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию? Ученикам, готовящимся к сдаче ЕГЭ по обществознанию, необходимо использовать различные информационные ресурсы, чтобы успешно подготовиться к экзамену.

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