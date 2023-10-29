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Воскресенье 29 октября

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Какие качества приводят женщину к успеху?

Какие качества приводят женщину к успеху?
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Женщины в наше время стали неотъемлемой частью бизнес-мира. Многие из них добиваются значительных успехов и занимают высокие позиции в различных сферах. Но какие все таки качества помогают женщинам добиваться успеха в бизнесе? Предпринимать и сертифицированный трекер Дарья Атланова поделилась своим опытом, а также рассказала, какие качества помогают ей развивать бизнес и себя на протяжении многих лет.

Самое первое качество, которое на мой взгляд является ключевым для женщин в бизнесе – это целеустремленность. Женщины, которые знают, чего они хотят и готовы работать напряженно, чтобы достичь своих целей, обычно добиваются большего успеха, чем те, кто не имеет ясного понимания своих целей и конечного результата. Потому как, когда есть ответ на вопрос “Зачем?” отпадает важность отговорок и оправданий. Поэтому каждая женщина, начиная любой бизнес знает свою миссию. У каждого продукта должна быть исключительно своя миссия!

Второе – это умение работать в команде. Женщины, которые умеют слушать других и сотрудничать с коллегами, создают благоприятную атмосферу в коллективе и способствуют достижению общих целей. Привносят в любой продукт свою деталь, которая впоследствии играет важную роль.

Третье – настойчивость. Куда же без нее? Женщины, которые не сдаются при первой же трудности и продолжают работать над решением проблемы, чаще добиваются значительных результатов как малых, так и больших. Но, признаться честно, надо обладать сильным духом, чтобы не поддаваться трудностям, возникающим на пути построения своего дела, а возникает их прилично и если не поддались этой тяжести, считайте вы выиграли!

Четвертое не менее важное качество – это умение принимать риски. Женщины, которые готовы рисковать и принимать нестандартные решения, особенно со скоростью, молниеносно выходят на другой уровень и это невероятно классный навык! Бизнес – это многозадачность и быстрая переключаемость.

Пятое – коммуникация. Женщины, которые умеют эффективно общаться с клиентами и коллегами, обладают навыками нетворкинга, создают вокруг себя правильное и важное окружение, обладают спокойным и гармоничным внутренним миром, что немаловажно для текущих реалий. Чтобы наполнить бизнес, свою команду, свое дело, нужно сначала наполнить себя самого. Мы воспринимаем мир, так какой существует в нас и то, что с нами происходит – это наше отражение. Коммуникация позволяет создать окружение, которое наполняет вас и взамен вы отдаете частицы энергии.

Шестое качество – это умение планировать. Когда женщина владеет навыками планирования, расставляя приоритеты в своей работе, управляя временем, разграничивая важность и срочность выполнения задач, как писалось выше, делая несколько дел одновременно и в постоянном состоянии многозадачности – это высший уровень концентрации и управления жизнью, что нарабатывается не один день, все путем дисциплины.

Седьмое – это умение адаптироваться. Успешная женщина, та, которая умеет адаптироваться к новым условиям и быстро приспосабливаться к изменениям в бизнес-среде, более вариативна. Не пытается угнаться за «уходящим поездом», а ищет возможности в новом . Умение адаптироваться напрямую связано с умением проявляться, потому что пока мы не заявим миру о себе, о нас разве узнают?

Восьмое – управление ресурсом . Говорила вскользь об этом чуть ранее. Это то, над чем сейчас так актуально работать. Женщины, которые умеют эффективно управлять своими ресурсами (временем, деньгами, энергией), могут покорять все просторы Вселенной. Любой бизнес начинается с нас самих и поддержании себя в балансе, особенно в большом мегаполисе, крайне важно.

Обладая вышеуказанными качествами, можно достигнуть большого успеха в бизнесе, но не стоит забывать, что каждый человек уникален и может иметь свои сильные стороны, которые помогут ему достичь успеха в своем деле !

Главное – это верить в себя и работать напряженно, чтобы достичь своих целей и при этом оставаться здоровым и счастливым человеком! Ведь здоровье и счастье – это главные двигатели к своим целям.

Фото: из личного архива Дарьи Атлановой

29 октября 2023, 20:11
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
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