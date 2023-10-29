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Суббота 28 октября

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Что использовать для подготовки к ЕГЭ?

Что использовать для подготовки к ЕГЭ?
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Светлана Шмонина

Светлана Шмонина

 Сооснователь и руководитель онлайн-школы "Зачетный курс", преподаватель по обществознанию.

Какие информационные ресурсы использовать ученикам для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию?

Ученикам, готовящимся к сдаче ЕГЭ по обществознанию, необходимо использовать различные информационные ресурсы, чтобы успешно подготовиться к экзамену. Рассмотрим различные источники информации, которые помогут освоить материал, эффективно подготовиться к экзамену.

Сайт ФГБНУ "ФИПИ" https://fipi.ru/ является одним из главных источников информации для участников ЕГЭ. На сайте доступны демонстрационные варианты экзамена, спецификации заданий и кодификаторы ответов. Ученики могут скачать раздел "ЕГЭ/Демоверсии, спецификации, кодификаторы", утвержденная версия выйдет в ноябре.

Кодификатор является неотъемлемой частью подготовки к ЕГЭ. Он содержит ключевые понятия, определения, которые необходимо знать. Распечатав кодификатор (стр. 12 – 15), изучив его содержание можно лучше освоить материал и быть готовыми к вопросам экзамена.

Познакомиться со спецификацией (стр. 27 – 28 нормативные акты). Спецификация заданий является важным ресурсом для понимания структуры и формата заданий ЕГЭ. Она содержит информацию о различных типах заданий, требованиях к ответам и примерах решений.

Демоверсия представляет собой набор заданий с развернутыми ответами, которые помогут понять требования экзамена, проверить знания. Решения демоверсии выявит слабые места, поможет сконцентрироваться на них в процессе подготовки.

Аналитический раздел на сайте ФГБНУ "ФИПИ" содержит разбор типичных ошибок, которые допускают ученики на ЕГЭ. Изучение раздела поможет избежать их повторения, подготовиться к экзамену эффективно.

Открытый банк заданий ЕГЭ представляет собой огромное количество задач и упражнений, которые помогут закрепить материал и тренироваться перед экзаменом. Решение задач из открытого банка позволит лучше понять типы заданий и освоить необходимые навыки.

Сборники вариантов заданий являются полезным ресурсом для подготовки. Купить сборник "30 вариантов заданий ЕГЭ по обществознанию" ноябрьский выпуск, авторы ФИПИ. Они содержат различные типы заданий, подробные ответы и объяснения. Покупка и использование таких сборников поможет понять структуру заданий и требования экзамена.

Школьные учебники являются основным источником информации для подготовки. Ученики должны готовиться строго по рекомендуемым учебникам, которые содержат весь необходимый материал для экзамена. Сайт "Федеральный перечень учебников" https://fpu.edu.ru/ предоставляет информацию о рекомендуемых к использованию учебниках с 6 по 11 класс.

Социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг YouTube – отличные ресурсы для подготовки. Во "ВКонтакте" есть специализированные группы, сообщества, где можно найти полезные материалы, конспекты, тесты, примеры заданий. YouTube предлагает множество видеоуроков, разборов задач, советов по подготовке.

Успешная сдача ЕГЭ требует использования различных информационных ресурсов. Рекомендуется использовать сайт ФГБНУ "ФИПИ", демоверсии, спецификации и кодификаторы ответов, аналитический раздел, открытый банк заданий ЕГЭ, сборники вариантов заданий, школьные учебники, ресурсы ВКонтакте и YouTube. Это позволит освоить материал, тренироваться на типичных заданиях, повысить шансы на успешную сдачу экзамена.

29 октября 2023, 00:08
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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