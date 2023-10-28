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Суббота 28 октября

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ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы

ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы
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Золотая осень и свободные от работы дни – самое время вспомнить прелести туризма в России. Смотрим рейтинг популярных мест отдыха.

Где бы провести время с удовольствием? Туристические операторы подсчитали, куда стремятся россияне в долгожданные дни осенних каникул — с 28 октября по 6 ноября. Об этом пишет телеканал "360".

ТОП-5 мест в России выглядит следующим образом:

1) Если есть на свете рай — это Краснодарский край. А если рвануть к морю в Сочи или Анапу, можно влюбиться в него на всю жизнь.

2) Московская область: шедевры архитектуры, культуры и искусства в непосредственной близости от столицы. А еще цены ниже, чем в Москве — выгодно для путешествий.

3) Санкт-Петербург и этим все сказано. Дождь не помеха для прогулок по красивым улочкам и музейным коридорам!

4) Кавказские Минеральные Воды — идеальный вариант для любителей спокойствия, гор и теплого осеннего воздуха. А если выпить воды из бювета, организм скажет "спасибо".

5) Вместо тысячи слов — Дагестан. Гостеприимная Республика ждет в гости!

28 октября 2023, 06:15
Фото: Evgeny Basko/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
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