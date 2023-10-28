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Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?

Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?
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Камила Исаева

Камила Исаева

 Эксперт по воспитанию и развитию детей. Врач-натуропат, фито и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог.

Если вы любите наслаждаться чашечкой кофе по утрам для получения заряда бодрости, отказываться от него не обязательно. Но злоупотребление этим напитком может негативно повлиять на ваше здоровье. Чем опасно "пристрастие" к кофеину и что будет, если резко отказаться от кофе, рассказала Камила Исаева – терапевт, эксперт по воспитанию детей

Заманчивые эффекты

Споры о влиянии кофе на организм человека ведутся уже не один десяток лет, и в настоящее время ученые пришли к выводу, что нельзя сказать однозначно: вреден он или полезен. Абсолютно точно можно сказать только то, что опасно его бесконтрольное употребление.

Если же вы откажетесь от этого напитка, то совсем скоро ощутите на себе положительные изменения.

Улучшение сна и спад нервной возбудимости

Кофеин напрямую оказывает влияние на центральную нервную систему, регулирует и усиливает процессы, протекающие в коре головного мозга. Его воздействие на человека можно сравнить с адреналином. Кофе блокирует аденозин — нейромедиатор, который отвечает за сон. Отказавшись от него, организм станет менее возбужденным, а вы будете лучше спать.

Профилактика анемии

Кофеин практически отключает способность усвоения железа во время еды. При отказе от "бодрящего" напитка этот микроэлемент начнет активнее насыщать организм, и уже через несколько дней вы ощутите прилив сил. Это особенно актуально для людей, которые имеют проблемы с пониженным уровнем гемоглобина в крови.

Улучшение работы сердца

Кофеин является стимулятором сердечно-сосудистой системы и вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, что может вызвать ускоренное сердцебиение. Отказ от кофе приведет к постепенной нормализации сердечного ритма.

Если по утрам вы не чувствуете бодрость без употребления этого напитка, стоит сделать акцент на качественном завтраке. В нем должно быть достаточное количество белков и жиров, что обеспечит ваше тело энергией на весь день.

Негативные последствия

Сложно отказаться от кофе, если вы пьете его уже не первый год и по несколько чашек в день. Поэтому важно понимать, что в первое время после исключения этого напитка из своего рациона можно столкнуться с рядом трудностей.

Ухудшение самочувствия

Перестав употреблять кофе, вы лишаете свой организм адреналина и дофамина. Вместо него на первый план выступает аденозин, из-за которого нередко появляется усталость и раздражительность. Не стоит переживать по этому поводу — такое состояние не продлится долго. Чтобы избежать эффекта отмены, отказывайтесь от кофе постепенно, ежедневно уменьшая количество выпиваемых чашек.

Прибавка в весе

Кофеин подавляет аппетит, поэтому после того, как вы уберете любимый напиток из своего рациона, можете столкнуться с желанием есть сладости. Сахар повышает уровень глюкозы в крови, и это необходимо организму при отказе от кофе. Чтобы не набрать лишние килограммы, важно следить за питанием.

Проблема с выводом токсинов

Кофе богат антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса. Полифенолы, содержащиеся в нем, предупреждают преждевременное старение, выводят шлаки и токсины. Если вы перестанете пить кофе, нужно как-то решать вопрос с очисткой организма. Хорошим вариантом станет замена его на чай ройбуш — напиток, который является источником антиоксидантов, но не содержит кофеина.

Отказаться от кофе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Действуйте постепенно и последовательно, и тогда организм сможет перестроиться без лишнего стресса. Если же вы не можете полностью исключить любимый напиток из рациона, попробуйте просто ограничить его употребление.

28 октября 2023, 19:04
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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