Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга

Еще древние мыслители говорили, что движение – это жизнь. И в современном обществе эта фраза нисколько не потеряла актуальности: многочисленные исследования подтверждают ее правоту.



Почему же нам так важна двигательная активность и почему в бешеном ритме городов нам ее не хватает, рассказал доктор психологических наук, профессор Павел Пискарев.



Современный городской человек с каждым годом все меньше и меньше двигается. Постоянная работа за компьютером в офисе или дома приводит к снижению активности. Теряется разнообразие движений, происходит деградация всего организма в целом и неокортекса в частности. Это часть коры головного мозга, которую мы приобрели в процессе эволюции и которая отличает нас от всех остальных живых существ. Также ученые выяснили, что из-за сидячего образа жизни ухудшается память.

Человек начал эволюционировать, когда у него в руках появился инструмент — палка, камень. И довольно долгие годы люди паразитировали на том, что стали развитыми. Начали придумывать различные приспособления, облегчающие быт. Несомненно, пылесос, компьютер и стиральная машина очень удобны и, в общем-то, необходимы. Но сложность в том, что мы почти не работаем руками.

За последние 30 лет число действий, которые мы совершаем, невероятно снизилось. Мы совсем не развиваем микромоторику, утратили навык ручного труда. Раньше человечество выполняло большое количество точных и мелких движений — лепили из глины, создавали картины, писали пером, играли на музыкальных инструментах.

Сегодня же у нас нет подобной необходимости: быстрее и проще напечатать изображение на принтере, чем часами сидеть с кистью в руках у мольберта. Эффективнее напечатать текст на клавиатуре, чем писать на листе с помощью ручки. Но при этом мы теряем воображение, мозг перестает активно развиваться.

Это как иметь мощную вычислительную технику, но считать на пальцах или палочках, как делали несколько столетий назад. Наш мозг похож на компьютер, в котором не используется большинство функций.

Поэтому для современного человека так важно развивать активность тела и рук. Для этого есть несколько эффективных практик. Одна из них — НейроГрафика. Это метод работы с подсознанием, где при помощи маркера можно рисовать уникальные картины, решая при этом проблемы и достигая целей.

Она учит людей думать руками. Помогает им вернуть каллиграфический навык, но в изобразительном искусстве. А благодаря изящным, тонким и четким движениям развивает тонкую микромоторику и благотворно влияет на кору головного мозга.

Если регулярно заниматься этой практикой, можно управлять жизнью с помощью собственных рук, а не высокопроизводительной техники. Развивать навык ручного труда и образное мышление. И благодаря этому поддерживать свое физическое, эмоциональное и ментальное здоровье.

В развитии крупной моторики помогает тайбо — техника, которая сочетает удары руками и ногами с танцевальными движениями и различными видами ходьбы. А для мелкой моторики незаменим инструмент «умные руки», сочетающий огромное количество развивающих движений.

Также полезна практика НейроДэнс. Она снимает телесные зажимы и высвобождает внутренние ресурсы, которые можно направлять на различные жизненные проекты.