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Пятница 27 октября

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Визажист рассказала о необходимых условиях для нанесения косметики

Визажист рассказала о необходимых условиях для нанесения косметики
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Опытный визажист Алина Аболиня поделилась своим ценным советом о том, как правильно наносить косметику на кожу. По ее мнению, одним из ключевых шагов для достижения идеального макияжа является увлажнение кожи перед нанесением продуктов.

Увлажненная кожа является идеальной основой для нанесения косметики. Она помогает создать гладкую поверхность, на которой макияж будет выглядеть более ровным и естественным. Кроме того, увлажнение кожи помогает продуктам лучше сливаться с кожей и улучшает их стойкость.

Алина Аболиня рекомендует использовать увлажняющий крем или сыворотку перед нанесением фонда, пудры и других косметических продуктов. Это поможет улучшить текстуру кожи, сделать ее более упругой и сияющей. Она также советует выбирать продукты, которые подходят именно для вашего типа кожи, чтобы достичь наилучшего результата.

По убеждению эксперта, темные графичные брови никогда не выглядят уместно. "Запомните правило: никакой графики — только лёгкость и естественность в цвете волосков", — цитирует специалиста RT.

27 октября 2023, 04:42
Фото: Pixabay.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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