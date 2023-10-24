У россиян остался последний месяц для бюджетного отдыха в 2023 году

Ноябрь станет последним месяцем, когда россияне смогут отдохнуть относительно недорого. Предоставлены подробные данные.



В декабре и январе ожидается резкий скачок цен в сфере туризма. Объясняется это повышенным спросом на туристические поездки в это время года. Так, многие стремятся организовать путешествие в течение новогодних праздников. Другие планируют на этот период долгожданный отпуск. А кто-то и вовсе мечтает спрятаться от русских холодов сразу на несколько месяцев, передает URA.ru.



Так, средняя цена перелета по России в ноябре составит 12 264, 46 рубля.

Стоимость билетов туда и обратно будет следующей:

Москва — 9 835 рублей;

Сочи — 14 616 рублей;

Санкт-Петербург — 11 207 рублей;

Минеральные Воды — 13 344 рубля;

Калининград — 11 796 рублей;

Казань — 10 477 рублей;

Махачкала — 11 975 рублей;

Мурманск — 10 148 рублей;

Екатеринбург — 10 154 рубля;

Самара — 8 956 рублей.





Специалисты Яндекса также отметили, что средняя цена в гостинице в ноябре будет ниже, чем в декабре и январе. Также аналитики сервиса добавили, что большим спросом у россиян пользуются Беларусь (средняя цена бронирования за ночь — 6 980 рублей), Турция (7 378 рублей), Франция (22 795 рублей), Италия (13 536 рублей) и Таиланд (8 927 рублей), если говорить о зарубежном направлении.





Что касается внутреннего туризма, то у россиян наиболее популярны Краснодарский край (средняя цена за ночь — 6 745 рублей), Санкт-Петербург (4 569 рублей), Москва (6 497 рублей), Ставропольский край (5 530 рублей) и Калининградская область (6 055 рублей).



